Как да изберем най-добрия смартфон за възрастен човек?

Днес децата буквално са закърмени с най-новите технологии и се оправят чудесно с всякакви умни устройства - смартфони, таблети, компютри, каквото се сетите. Не такъв е случаят с техните баби и дядовци. Често всички тези нови джаджи са им непонятни и трудно се ориентират как се работи с тях. Това обаче изобщо не означава, че по-възрастните трябва да останат встрани от този вълнуващ нов свят на безкрайна свързаност, още повече сега, когато трябва да сме по-единни от всякога, въпреки разстоянията, които ни разделят.

Смартфонът е едно чудесно средство за постигане на тази цел, но не всеки може лесно да се ориентира в морето от функционалности, така че най-добрият телефон за повечето хора може да се окаже, че изобщо не е толкова полезен на по-възрастните потребители. Но как да подберем правилния телефон, който да е модерен, да е лесен за употреба и да не затруднява излишно по-възрастните? Решението не е леко и определено е доста отговорно, тъй като от него зависи удобството и спокойствието на ползвателя, пък и вашето собствено. Най-вероятно ще ви се налага да обяснявате как се работи с новия телефон - натисни тук, плъзни натам …И макар да няма само един правилен отговор, все пак има няколко основни неща, които задължително трябва да вземете предвид, когато избирате телефон за по-възрастен роднина или приятел:Варианти много, така че е време да навлезем в повече детайли:Дори нещо толкова тривиално на пръв поглед може да се окаже препъни камък за по-възрастните потребители. Сигурността е важно нещо и няма как да оставите телефона си без заключване (или поне е крайно непрепоръчително), но после се започва: ама каква ми беше паролата, каква фигурка трябваше да се нарисува, че да се отвори това чудо?! И прочее до болка познати разговори. Така че когато избирате телефон за по-възрастен роднина или приятел, добре е да заложите на такъв с опция за отключване с отпечатък или лицево разпознаване. Почти всички смартфони на Моторола разполагат с четец за пръстови отпечатъци. Ако пък предпочитате отключване чрез лицево разпознаване, можете да заложите на moto g9 play moto g 5G plus , телефоните от серията moto g7 или moto e7 plus Смартфонът бързо ще се превърне не просто в средство за телефонни разговори, но и в любима вещ, на която да се гледат снимки на деца и внуци, да се провеждат видео-разговори, да не говорим за необятните възможности за нови приятелства и различни забавления, предлагани от социалните медии. За това е важно дисплеят да е голям и с добра разделителна способност. Търсете телефон с дисплей над 5 инча, като възможностите са доста в зависимост от бюджета, с който разполагате (но за това малко по-надолу). Тук може да се запознаете с всички интересни модели на Моторола.Батерията на повечето съвременни смартфони издържа около ден в зависимост от ползването. Това може да е доста объркващо и дразнещо за повечето възрастни хора, свикнали със старите GSM-и, издържащи дори по седмица, да не говорим пък за безсмъртните домашни телефони с шайба. За щастие има иНякои от тях изкарват по 2 дни стандартно ползване, благодарение на голямата сибатерия: такива са moto g9 play, moto g9 plus, moto g 5G plus, moto g8 power, moto g8 power lite, moto g7 power , както и бюджетният moto e7 plus Тук е доста лесно - повечето съвременни смартфони разполагат с доста мощни процесори, напълно достатъчни за нуждите на един средно активен потребител, каквито обикновено са по-възрастните хора. В общия случай те не играят тежки игри и използват устройствата си основно за връзка със семейство и приятели (телефонни и видео разговори), разглеждане на снимки, гледане на клипчета, сърфиране из вълнуващите дълбини на социалните медии и прочее не особено натоварващи задачи.Хубаво е обаче телефонът, на който ще се спрете да разполага с повечко памет за да може да побере всички хубави спомени и забавни моменти, които искате да споделите с по-възрастните си близки. Moto e7 plus примерно разполага с 64GB вградена памет, което е повече от достатъчно; за всеки случай винаги можете да добавите до 512 GB с microSD карта. Този бюджетен телефон определено не е единствената опция: телефоните от серии moto Edge, G, One и останалите от серия Е също са страхотни устройства, така че всичко пак опира до бюджета. Но за това след малко. Първо: камерата!Често решаваме (доста погрешно), че камерата вълнува основно по-младите потребители: тийнейджъри, бързащи да качат поредното селфи; родители, горди с децата си; цели фотосесии на сладки домашни животни; снимки, запечатали вълнуващи дестинации, луди приключения или уютни домашни мързелувания; ястия, приличащи на произведения на изкуството или носталгични аранжименти на баничка с боза… цял един пъстър свят чака да бъде запечатан не само в спомените, но и в малката вълшебна кутийка в джоба ви. И това вълнение не подминава нашите родители, баби и дядовци. Те искат да споделят красотата, която виждат около себе си, така че се погрижете да им подберете телефон с добра камера. И тук варианти милион: двойна камера, тройна, четворна, дори изскачаща - motorola one Fusion+ е телефонът, ако искате да заложите на тази иновативна технология.Да поговорим все пак и за пари. За съжаление възможностите на възрастните хора не са толкова големи в общия случай, така че цената често ще е доста определящ фактор при избора на телефон. Заидеалният вариант би бил телефон, разполагащ с всичките изброени по-горе неща на сравнително ниска цена. За щастие има такъв: moto E - това Е телефонът ! Ако пък вие или вашите по-възрастни близки са отделили една идея, телефоните от серията moto G съчетават в себе си изключително високо качество на повече от разумна цена. Което ни води до въпроса:Ако сте открили перфектния модел телефон добре е да следите офертите на телекомите и големите магазини. Там ще откриете намаления, а често и подаръци към вашия нов телефон (слушалки, смарт-часовници, дори телевизори !).