Kaufland Service IT HUB е партньор на международния Datathon 2020

Kaufland Service IT HUB ще предизвика участниците в престижния международен Datathon 2020 - Data Science Хакатон, с реален казус от работата на технологичната компания. Събитието ще се състои с нейна подкрепа и изцяло онлайн от 15 до 17 май.

Участниците ще имат възможност да създадат прогнозен модел за управление на доставки, чрез който да бъде облекчена работата на централния склад, като в същото време се намали обемът бракувани стоки по магазините. Участниците ще работят с близки до реалните бизнес данни и ще трябва да изработят решение на базата на изкуствен интелект, като използват различни програмни езици. Екипите ще разполагат с 48 часа, за да предложат решение на предизвикателството, като работещите решения ще бъдат внедрени в работния процес. „Datathon ни дава възможност да предизвикаме IT общността от цял свят и да работим заедно за целта ни да прилагаме най-новите технологии в полза на клиентите и служителите ни, така че да предоставяме още по-добро преживяване по-време на пазаруване или за да облекчим работния процес“, коментира мениджърът на Kaufland Service IT HUB Иван Георгиев. „Kaufland Service IT HUB подкрепя събитието от самия му старт през 2017 година. Част от решенията, които участниците предложиха при предишните издания, вече се тестват успешно и затова за поредна година заставаме зад Datathon-а, който се утвърди и доказа своя принос“, каза Пенчо Добрев, ръководител на отдел „Business Intelligence, Artificial Intelligence, Data services” в Kaufland Service IT HUB, който участва в Datathon от неговото създаване. Инициативата се организира от Data Science Society - българска доброволческа общност от експерти в обработката, моделирането и анализа на данни. За трета поредна година състезанието Datathon се провежда на международно ниво. В последното му издание, което се проведе на четири места - София, Бангалор, Джайпур и Бейрут, се включиха над 140 участници. До финала достигнаха шест отбора, четири от България и два от Ливан.Kaufland Service IT HUB е част от технологичната компания Schwarz IT, която създава решения и процеси за най-голямата европейска група в сектор търговия – базираната в Германия Schwarz. Чрез своите хъбове Schwarz IT разработва технологии, които подобряват изживяването на клиентите в над 11 500 хипермаркета на 2 континента, подпомагат работата на над 420 000 служители в групата и допринасят компанията да се отличава от конкурентите на пазара. Компанията стартира своята дейност в България след оценка на IT сектора и потенциала на страните от групата през 2016 година. Програмните езици и предоставяните решения са в областта на MobileSAP development, Java, BI, SharePoint, както и application support и Infrastructure administration.