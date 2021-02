Noble Graphics е най-ефективната агенция за 2020 година

Вече са известни победителите в конкурса Effie България 2020. На 1 февруари, по време на Гала церемония, която за първи път в историята на наградите се проведе онлайн, бяха обявени най-ефективните кампании в България за тринадесетото издание на конкурса.

С общо осем награди - три златни, четири сребърни и една бронзова - Noble Graphics беше обявена за „Най-ефективна агенция“ на 2020 година. Kaufland България спечели отличието „Най-ефективен рекламодател“, благодарение на спечелените една златна и две сребърни награди. Големите победители бяха обявени от Ненад Лозович, Председател на Българската асоциация на комуникационните агенции и на Организационния комитет на Effie България.



В тазгодишното издание на конкурса бяха връчени пет златни, шест сребърни и пет бронзови отличия. Кампаниите, които доказаха своите резултати, достигнаха до финала и бяха отличени с най-тежката (в прекия и преносен смисъл) награда за ефективност на маркетинговите комуникации, са:



Златна награда Effie

(категория Маркетинг при актуални събития)



Балкон артист

Бранд: ИКЕА

Клиент: ИКЕА

Агенция: The Smarts

Дигитална агенция: e//marketing

PR агенция: Paragraph 42



Златна награда Effie

(категория Услуги)

Банка ДСК, я!

Бранд: Банка ДСК

Клиент: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics

Продуцентска къща: Miramar Film

Медийна агенция: Кафе Комюникейшънс София



Златна награда Effie

(категория Промоции)

Jägermeister – на -18°C или ти връщаме парите

Бранд: Jägermeister

Клиент: Кока-Кола ХБК България АД

Агенция: The Locals

(категория Корпоративни комуникации)Бранд: KauflandКлиент: Кауфланд България ЕООД енд КО. КДАгенция: Noble GraphicsМедийна агенция: Zenith MediaМедийна агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМДДигитална агенция: All Channels Communication(категория Стоки)Бранд: Пиринско ЛеденоКлиент: Carlsberg BulgariaАгенция: Noble GraphicsМедийна агенция: Initiative BulgariaДигитална агенция: proof.Experiential marketing: 121 Agency(категория Стоки)Бранд: KauflandКлиент: Кауфланд България ЕООД енд Ко. КДАгенция: Noble GraphicsДигитална агенция: KnowayМедийна агенция: Zenith MediaМедийна агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМДPR агенция: ББДО Груп/Проксимити София(категория Корпоративни комуникации)Бранд: TELUS InternationalКлиент: TELUS International Europe БългарияАгенция: proof.PR агенция: ББДО Груп/Проксимити СофияМедиен партньор: HTTPOOL Bulgaria(категория Маркетинг при актуални събития)Бранд: TimeHeroesКлиент: TimeHeroesАгенция: Noble Graphics(категория Корпоративни комуникации)Бранд: GroupamaКлиент: Групама Застраховане ЕАДАгенция: Noble GraphicsМедийна агенция: PHD Media BulgariaДигитална агенция: Xplora BG(категория Услуги)Бранд: TBI BankКлиент: TBI BankАгенция: Tribal Worldwide(категория Промоции)Бранд: KauflandКлиент: Кауфланд България ЕООД енд Ко. КДАгенция: Noble GraphicsПродуцентска къща: SwitchМедийна агенция: Zenith MediaМедийна агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМДДигитална агенция: All Channels Communication(категория Промоции)Бранд: KubetiКлиент: Фикосота Фууд ЕАДАгенция: Съндей Медия(категория Промоции)Бранд: Coca-Cola BulgariaКлиент: Coca-Cola BulgariaАгенция: Noble GraphicsТворческа агенция: McCann SofiaРекламна агенция: M-ArtРекламна агенция: Андреа ДизайнМедийна агенция: Zenith AdvertisingCommunications(категория Корпоративни комуникации)Бранд: Деликатес ЖитницаКлиент: Деликатес ЖитницаАгенция: SaatchiSaatchi SofiaСтратегическа агенция: Brandworks, Part of Publicis Groupe BulgariaPR агенция: MSL Sofia, Part of Publicis Groupe BulgariaМедийна агенция: ZenithДигитална агенция: Digitas Sofia, Part of Publicis Groupe Bulgaria(категория Маркетинг при актуални събития)Бранд: КлаудКарт АДКлиент: КлаудКарт АДАгенция: proof.Медийна агенция: Advertise BGДигитална агенция: ETEL BG(категория Стоки)Бранд: Д-р ЙоткерКлиент: Д-р Йоткер България ЕООДАгенция: ББДО Груп/Графити ББДОPR агенция: ББДО Груп/Проксимити СофияМедийна агенция: Българска Медиа Агенция(категория Маркетинг при актуални събития)Бранд: Университетска болница „Александровска“Клиент: УМБАЛ „Александровска“ ЕАДАгенция: McCann SofiaСибина Григорова - журналистКръстина Стефанова - маркетолог(категория Стоки)Бранд: Coca-ColaКлиент: Coca-Cola BulgariaАгенция: McCann SofiaТворческа и дигитална агенция: Digital IDМедийна агенция: Zenith AdvertisingCommunications(категория Социална, медийна, политическа)Бранд: Сдружение Общност МОСТОВЕКлиент: Сдружение Общност МостовеАгенция: Ogilvy SofiaМедийна агенция: MindshareДигитална агенция: Metric DSКонкурсът Effie® Awards отличава най-впечатляващите постижения в областта на маркетинговите комуникации – идеите, които работят.За повече информация посетете www.effiebulgaria.org и разгледайте ПОБЕДИТЕЛИТЕ