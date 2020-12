Популярните български артисти Поли Генова и Александър Сано се включиха в благотворителното lip sync предизвикателство на Kaufland в партньорство с Българската хранителна банка. Двамата публикуваха своите lip sync версии на добре познатата коледна песен „It’s the most wonderful time of the year”, част от коледното видео на Kaufland , в своите канали в социалните мрежи.