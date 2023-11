Как да спестите пари от поддръжка на автомобила през зимата?

Поддържането на личен автомобил, ако вземете предвид транспортния данък, разходите за застраховка, поддръжка, дребни ремонти, резервни части и консумативи, гориво, автомивки, паркинг и сервиз на гуми, всъщност не е толкова евтино удоволствие.

През зимата тези разходи нарастват. В края на краищата, преди пътуване трябва да загреете двигателя по-дълго, след това да поддържате комфортна температура в кабината, както и да включите отопляеми седалки, прозорци и огледала. Към това се добавят лошите пътни условия и намаляването на средната скорост, което заедно повишава „апетита“ за гориво на автомобила. Към това трябва да се прибавят зимни гуми и много други разходи.

Все още обаче е възможно да се намалят разходите за поддръжка на автомобил през зимата. Ето някои от най-добрите съвети и препоръки в това отношение.

Как да разберете дали акумулаторът ви ще изкара зимата

Спестете гориво

Горивото е най-големият разход за един автомобил. При годишен пробег от 20 000 км, автомобил, който консумира средно 10 л/100 км бензин, изяжда сериозна част от семейния бюджет. През зимата разходът на гориво се увеличава, така че трябва да се търсят прости начини за спестяване на пари.

Има смисъл да се намали времето за загряване на автомобила. След 5 минути работа на двигателя на празен ход бавно започнете да се движите. По пътя двигателят с вътрешно горене ще се загрее до желаната температура. Или оставете колата през нощта в топъл гараж или паркинг. Не злоупотребявайте с функцията за дистанционно стартиране на двигателя, преди да излезете от дома, въпреки че е удобна.

Обмислете внимателно маршрута си. Избягвайте задръстванията, задръстванията по пътя, както и честите светофари, и не шофирайте безразсъдно без необходимост. Рязкото ускорение и внезапното спиране допринасят за изгарянето на гориво напразно. Опитайте се да ускорявате и забавяте плавно, движейки се с крайцерска скорост около 70 км/ч – това е най-икономичният режим.

Освен това, за да спестите гориво, използвайте фирмените карта на веригите от бензиностанции. Или се присъединете към техните програми за лоялност. При тях за закупуване на гориво на собственика на автомобила се начисляват точки, с които впоследствие той може да заплати частично или изцяло горивото.

И не носете допълнителен товар в багажника под формата на доставка на антифриз, инструменти и лопата. Колкото по-тежка е колата, толкова по-голяма е консумацията.

Спестете от смяна на гуми

Можете да намалите цената на зимните гуми, ако не купувате отделен сезонен комплект за студения сезон, а вместо това използвате така наречените „всесезонни“ гуми за всичките 12 месеца. Това са гуми с обозначения AGT (All Grip Traction), AS (All Seasons) или също доста подходящи за студено време M+S (Mud+Snow).

Вярно е, че такива гуми ще бъдат най-ефективни главно в града, където под колелата най-често има асфалт, докато на трудни зимни повърхности, като лед, може да имате проблеми. Също така трябва да сте подготвени за факта, че всесезонните гуми, поради целогодишна употреба, издържат по-малко - 3-4 години или около 50 000-60 000 км.

Освен това не е необходимо да посещавате гумаджия, за да балансирате всеки път такъв комплект гуми. Това може да стане или след 10 000-15 000 километра, или когато се появи дисбаланс. Тоест, когато се появи биене на волана при шофиране с всякаква скорост и се усещат вибрации по тялото, които не са присъствали при летните гуми.

Спестете от ремонти и поддръжка

Ако през зимата собственикът на кола има допълнителни разходи под формата на дребни ремонти или планирана поддръжка, тогава можете също да спестите от тях. Например, като се свържете със специализиран сервиз с добри препоръки и отзиви вместо с официален дилър. Техните цени, като правило, са по-ниски, а компетентността и качеството на работа често не са по-ниски.

Освен това, когато пристигнете за поддръжка, можете да се ограничите само до задължителния списък от работи, като откажете препоръчаните. Определено не трябва да пренебрегвате поддръжката напълно, но не е необходимо да я правите по-често от предписаното.

За да спестите пари, можете да удължите сервизния интервал до максимално възможния според препоръките на производителя. И вие можете сами да извършите някои прости работи, като смяна на кабината и въздушните филтри.

В допълнение, някои компоненти и части, които търговците препоръчват да се сменят при даден пробег, могат да бъдат актуализирани, когато се износят и повредят, а не превантивно. Освен това ще спестите от резервни части и консумативи, ако закупите не скъп оригинал, а висококачествени аналози от известни компании. И най-добре е да ги закупите предварително, като намерите най-добрата цена

Спестете от автомивки

Тъй като зимата е най-мръсното и кишаво време на годината, колата почти винаги ще бъде мръсна при ежедневна употреба. И ако шофьорът не страда от фобия за идеална чистото, тогава не е необходимо да ходите често на автомивка.

Можете допълнително да намалите броя на „дните за баня“ на автомобила, а с тях и разходите, при силни студове, когато има по-малко тор и мръсотия под колелата и върху каросерията. И вместо цялостно измиване е напълно възможно да се използва само измиване на солта и реагентите от каросерията.