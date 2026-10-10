Църковен празник на 11 октомври: Поличбите, които вещаят загуби и проблеми

В православния календар 11 октомври е празникът на Свети апостол Филип. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 11 октомври - традиции, обичаи и забрани

Филип е родом от Витсаида, град на брега на Галилейското езеро. Той е един от първите ученици на Исус: Евангелието от Йоан (1:43–45) ни казва, че Исус лично го е призовал и той веднага Го е последвал. Известно е, че Филип е познавал апостол Натанаил (Вартоломей) и го е поканил при Христос: „Намерихме Този, за Когото Моисей е писал в Закона и Пророците“ (Йоан 1:45).

Филип участвал в чудесата и ученията на Исус. В Йоан 6:5–7 той е споменат при чудотворното хранене на петте хиляди души. Той често действал като посредник, водещ хората при Христос. Филип им помагал да разберат Неговите учения.

След Възнесението на Исус, апостолите се разпръснали, за да проповядват Евангелието. По традиция Филип проповядвал във Фригия, Финикия, Самария и вероятно в Гърция и Мала Азия. Мисионерската му работа се фокусирала върху разпространението на християнството сред евреи и езичници. Според преданието, Филип извършил много чудеса, включително изцеление на болни и изгонване на демони. Филип бил разпнат на кръст, оставайки верен на Христос докрай.

По знаците на деня предците ни гадаели какво ще бъде време - ако дъбовите листа вече са опадали, зимата ще бъде сурова. Ако има мъгла сутрин, това вещае дъжд в рамките на няколко дни.

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Ако птиците летят високо, времето ще бъде топло; ако летят ниско, ще има вятър и дъжд.

Какво не бива да правите утре? Според общоприетото поверие, 11 октомври е ден, в който трябва да се избягва мързелът: безделието се смята за тежък грях, тъй като Свети Филип винаги е бил неуморен в работата си. Поддържайте дома си в ред – безпорядъкът носи загуби, включително финансови. Внимавайте с остри предмети, за да избегнете наранявания. И е най-добре да завършите всички планирани задачи на този ден, тъй като отложените ще станат по-трудни за изпълнение или може изобщо да не бъдат изпълнени.

Какво можете да правите утре? Към Свети Филип вярващите се обръщат с молитва за укрепване на тялото и душата, както и за защита от всяко зло. Хората се обръщат с молитви към апостол Филип, когато са изправени пред трудни или объркващи житейски ситуации.