26 ноември е празникът на Свети Алипий Стълпник в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 26 ноември

Свети Алипий Стълпник е роден в град Адрианопол в областта Пафлагония (днешна Турция). Според църковното предание това се е случило около 522 г. Майка му е била благочестива християнка, но овдовява скоро след раждането на сина си.Тя копнеела силно да възпита момчето в християнската вяра, затова поверила бразованието и възпитанието му на местния епископ Теодор. Самата жена решила да посвети живота си на служене на Бога. Тя раздала имуществото си на нуждаещите се и започнала да помага в църквата, като по-късно станала дяконица.

Още от детството си Алипий се отличавал с благочестие, сдържаност и желание за уединение. Той прекарвал много време в молитва, изучавал Светото писание и постепенно се убедил, че иска да се посвети на монашески живот.

Епископ Теодор разпознал духовните дарби на младия мъж и го ръкоположил за дякон. Алипий започнал да изпълнява църковните си задължения, но мислите за уединение и молитва никога не го напускали.

Веднъж Алипий придружил епископ Теодор до Константинопол. По време на това пътуване, според легендата, насън му се явила света великомъченица Евфимия. Тя му заповядала да се върне в родния си град и да построи църква в нейна чест.

Алипий изпълнил това искане. С подкрепата на местните жители той построил църква на мястото на изоставено езическо гробище, което се смятало за опасно и дори се свързвало с присъствието на зли духове.

До църквата светецът издигнал каменен стълб, на върха на който създал място за молитва. Там решил да продължи духовното си служение. Така Алипий станал аскет, който избрал специално построен стълб за молитва и аскетичен живот. Тази форма на монашески аскетизъм била често срещана сред някои християнски отшелници във Византия.

Според „Житието на църквата“, Свети Алипий прекарал 53 години на стълба. По-голямата част от това време той прекарал на открито, издържайки на жега, слана, дъжд, сняг и силни ветрове.

Животът му бил изпълнен с физически трудности. В допълнение към суровото време, аскетът, според легендата, бил нападнат от зли духове. Вярвало се е, че те се опитвали да го уплашат и да го принудят да напусне избраното от него място.

Какво не бива да правите на 26 ноември? Предците ни са избягвали дълги пътувания, освен ако не е абсолютно наложително. Ако отлагането на пътуването е било невъзможно, предците ни задължително са отделяли време за молитва за получаването на Божията закрила. Заемането на пари също трябва да се избягва. Според поверието, хората, които са пренебрегвали тези правила, са се сблъсквали с финансови затруднения по-късно.

Какво можете да правите на 26 ноември? На 26 ноември е добре да не отлгате нищо за по-късно, да изпълнявате съвестно задълженията си и да върнете всички заеми, които имате.

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