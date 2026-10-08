Църковен празник на 9 октомври: Какво не бива да се прави утре, привлича проблеми в живота

Днес, 9 октомври, е празникът на свети апостол Яков Алфеев в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 9 октомври - традиции, обичаи и забрани

Според някои източници, Алфей може да е бил брат на Свети Йосиф Обручник, което означава, че Яков, синът на Алфей, е бил роднина на Господ Иисус. Името на майка му не се споменава директно в Евангелието, но традиционно се смята, че е била Мария Яковова, една от жените мироносици, които са придружавали Исус.

Следователно, в някои древни източници той е наричан още „брат Господен“, въпреки че в съвременната богословска традиция той по-често е разграничаван от Яков, първият епископ на Йерусалим (Яков Справедлив).

Тъй като в апостолския кръг е имало двама Яков - синът на Зеведей и синът на Алфей, за да се избегне объркване, вторият е бил наричан „По-младият“.

Исус Христос призова Яков Алфеев да бъде един от дванадесетте Му най-близки ученици по време на земното Му служение. В списъците с апостолите името му винаги се появява до сина на Алфеев, Левий (Матей) – вероятно те са били братя.

След слизането на Светия Дух, апостолите се разотишли ​​мирно, проповядвайки Благата вест. Той споделял Евангелието в Юдея, Самария, Сирия, Месопотамия и Египет. Някои източници сочат, че той е разпространил вярата в Персия и дори по-дълбоко в източните райони. Той е обръщал езичници във вярата, разрушавал е езически олтари, извършвал е чудеса и е основавал християнски общности.

Прочетете също: Църковен празник на 8 октомври: Защо НЕ бива да подстригвате косата си утре?

Свети Яков Алфеев претърпял мъченическа смърт. Докато проповядвал в град в Египет или Персия, бил хванат от езичници. Наредили му да се отрече от вярата си в Христос, но той непоколебимо изповядвал послушанието си към Бога. Заради това бил разпнат на кръст.

Какво не бива да правите утре? На този ден е нежелателно да губите времето си, да отлагате важни дела или да се отдавате на мързел – подобно поведение може да доведе до неуспехи и препятствия в бъдеще. Най-добре е също така да не си спомняте минали обиди или да се оплаквате от съдбата си, тъй като това само ще привлече нови проблеми и ще задълбочи съществуващите. Освен това не се препоръчва да давате пари или дребни вещи назаем, за да избегнете потенциални финансови проблеми.

Какво можете да правите утре? Според народната традиция, на 9 октомври домакините приготвяли първата каша от зърното на новата реколта. Ястието се овкусявало обилно с прясно домашно масло или свинска мас, за да бъде питателно и ароматно. Вярвало се е, че подобно ястие зарежда човек с жизненост и бодрост, укрепва здравето и зарежда с енергия за цялата предстояща година.