Църковен празник на 16 октомври: Забраната, която трябва да се спазва утре

Утре, 16 октомври, е празникът на светия мъченик Лонгин, стотник, в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 16 октомври - обичаи и забрани

Свети Лонгин е бил римски стотник, офицер в римската армия, който е командвал стотина (приблизително 100 войници). Дейността му е била по време на управлението на император Тиберий (14–37 г. сл. Хр.), когато християнството все още е било забранено и преследвано.

Най-известната история за Лонгин е свързана с разпятието на Исус Христос. Той е присъствал по време на страданията на Спасителя и според преданието е участвал в римските процедури по разпятието. Именно той, като свидетел на събитията, се убеждава в божествената сила на Христос.

Според евангелските предания (предимно апокрифни източници и църковна традиция), когато Христос умира на кръста, Лонгин, поразен от чудеса и знамения – земетресение, потъмняване на небето и изцеление, Го разпознава като Божи Син. В някои жития на светците той дори протяга ръка, за да потвърди, че Христос наистина е умрял, и след това става първият римлянин, който открито изповядва вярата си в Христос.

След разпятието Лонгин приема християнството. Някои апокрифни предания твърдят, че е бил кръстен от апостол Петър или от един от учениците на Христос. След кръщението си Лонгин започва да проповядва вярата на римските войници и населението, като активно свидетелства за истината на Христос.

Неговата проповедническа дейност предизвика голям гняв сред властите, тъй като християнството от онова време се е смятало за опасно за имперската власт.

Лонгин е бил измъчван и след това екзекутиран, защото отказал да се отрече от християнската вяра.

По народни поличби на този ден предците ни са гадаели за времето. Мъглата сутрин означава, че пролетта ще бъде дъждовна. Силният вятър означава сняг през декември или силни студове през зимата. Сутрешна роса вещае, че реколтата догодина ще бъде добра, особено на зеленчуците.

Какво не бива да правите утре? Съществува поверие, че на 16 октомври човек не трябва да се заема със задачи, които натоварват очите - има риск от влошаване на зрението.

Какво можете да правите утре? От Свети Лонгин вярващите търсят помощ за запазване и възстановяване на зрението и лечение на очни заболявания. Народната традиция го олицетворява и като пазител на границата между светлината и тъмнината, затова към него се отправят молитви за защита на дома от зло, тъмни сили и всякаква несправедливост.

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