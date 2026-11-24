25 ноември е празникът на светия мъченик Климент Римски и Климент Охридски в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 25 ноември

Според преданието, Климент Римски произхожда от богато и знатно римско семейство. Детството му е трудно: според житието майка му (Матидия) и двама братя претърпяват корабокрушение, докато пътуват от Рим за Атина. Бащата на Климент тръгва да ги търси и семейството губи връзка за известно време.

Около 24-годишна възраст Климент решава да се задълбочи в християнството. Той пътува на Изток: в Александрия чува апостол Варнава, а след това в Юдея среща апостол Петър. Според преданието Петър кръщава Климент и го ръкополага, а Климент става един от неговите ученици. Освен това, според легендата, по време на тези пътувания Климент среща и майка си и братята си (които преди това е смятал за изгубени) и те се събират отново.

Климент се смята за четвъртия епископ на Рим (т.е. четвъртия папа), след Петър, Лин и Анаклет. По време на ръководството си на Църквата той е бил известен като мъдър водач, отдаден на помирението, благотворителността и духовната подкрепа на верните. Климент е най-известен с Първото си послание до Коринтяните – едно от най-важните раннохристиянски послания, решаващо за разбирането на Църквата от първи и втори век. Той е наричан „апостолски отец“, защото е бил един от ранните християнски писатели, които са имали пряк контакт с апостолите или техните ученици.

Според легендата, той е бил заточен в кариерите на Инкерман (в Крим) по време на управлението на император Траян. В затвора (в кариерите) Климент продължил да проповядва, обръщайки във вярата много затворници. Съществува легенда за чудо: чрез молитва Климент извикал извор с вода, когато затворниците нямали вода, и чрез тази вода се случили обръщания във вярата. Точната дата на смъртта му е неизвестна; оценките варират от 97 до 99 до 101 година.

Свети Климент Охридски е бил ученик на светите Кирил и Методий. След смъртта на свети Методий, под натиск от немски епископи, той се премества в Охридския край, основавайки манастир в Белица, първата му епископска епархия. По-късно се премества в град Охрид, който става център на неговата неуморна пастирска и учителска дейност. В Охрид той построява църква, посветена на свети великомъченик Пантелеймон. Заедно със свети Наум основава скрипторий, където много от учениците му се трудят да преписват книги на славянска писменост за славянските народи. Той върши чудеса както приживе, така и след смъртта си и продължава да ги върши и до днес. Мощите му се съхраняват в църква, която първоначално е била посветена на Божията майка и по-късно носи неговото име.

Какво не бива да правите утре? Според народните поверия, най-добре е да се прояви сдържаност на този ден: не вземайте пари назаем и не бързайте при изпълнението на задачи – в противен случай нещата могат да се объркат. Избягвайте тежка работа с пълен стомах и не се оплаквайте от времето: тези, които са търпеливи и спокойни, ще посрещнат зимата с крепко здраве и сила.

Какво можете да правите утре? На този ден предците ни са се заемали с изпълнението на важните си задачи на гладно - вярвало се е, че само тогава начинанията ще са успешни. Вярва се също, че който посрещне този ден с радостно настроение, ще бъде щастлив през цялата предстояща година.

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