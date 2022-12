Ладона Ейдриън Гейнс е американска певица и автор на текстове на песни, която набира популярност през диско-ерата от 70-те години на ХХ век. Гласът ѝ се определя като мецосопран. Носителка е на 5 награди Грами и е първият музикант, който прави три последователни двойни албума, които достигат до челното място в класацията на Билборд. Четири нейни сингли достигат на първо място в чартовете в Съединените щати. Сред нейните най-големи хитове са Love to Love You Baby, I Feel Love, Last Dance и Could It Be Magic.

