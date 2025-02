Акценти от Международния конкурс на 29-ия София Филм Фест

Пет филма от Европа и Северна Америка, сред които две световни премиери, попадат в Международния конкурс на 29-ия София Филм Фест, съобщават организаторите на фестивала. Международният конкурс за първи и втори филми включва 12 филма. От Арт Фест ни представят пет от тях, дело на режисьори от Украйна, САЩ, Полша, Сърбия и Хърватия. Припомняме, че 29-ото издание на София Филм Фест ще се проведе от 13 до 31 март 2025 г.

Акценти от Международния конкурс

"Меден месец"

Кадър от филма "Меден месец", снимка: София Филм Фест

Двама влюбени решават да продължат живота си заедно – историята, която разказва украинската режисьорка Жана Озирна, започва от щастливото събитие, с което обикновено приключват приказните сюжети. Нейният филм "Меден месец" ("Honeymoon") има характерните особености на трилър, изпълнен с напрежение – действието се развива в един апартамент, непосредствено до помещенията, в които руската армия е решила да направи свой щаб след инвазията в Украйна. Клаустрофобията и параноята нарастват с всеки изминал момент – влюбената семейна двойка е принудена да пази тишина, сякаш не съществува, а впоследствие се оказва, че двамата дори не знаят какво се случва извън малкия им дом. Съвсем нормално е да изпитват страх от внезапно променената реалност – никой не е подготвен да срещне войната лице в лице. Но надеждата е жива, както и любовта им, макар да не знаят колко още ще могат да издържат, затворени по неволя... Филмът на Озирна е подкрепен от специалната инициатива на Венецианския филмов фестивал "Biennale College Cinema", която съдейства за реализирането на дебютни и втори филми на обещаващи млади автори. Световната му премиера бе именно в програмата на Венеция ‘24.

"Умри като мъж"

Кадър от филма "Умри като мъж", снимка: София Филм Фест

Ерик Назарян е сценарист и режисьор със завиден опит, чийто дебютен филм "Часът на тъгата" е представян на 14-ия София Филм Фест 2010. Роден в Армения, отраснал в САЩ, Назарян работи във фотолабораторията на баща си още от ученическите си години. Завършва Училището по кино и телевизия към Университета на Южна Калифорния. През 2008 година със сценария си "Гиганти" той печели престижния конкурс за подкрепа и развитие на сценарий "Дон и Гий Никъл" на Американската киноакадемия. Документалните и късометражни филми, по които работи, са представяни на различни фестивали през годините, а най-новата му творба "Умри като мъж" ("Die Like a Man") е неговият втори пълнометражен филм и ще има своята световна премиера в София.

Историята проследява 16-годишния Фреди, който получава револвер и няколко патрона, както и заповед да ликвидира физически един гангстер, съперник на собствения му ментор. Дали младежът ще успее да изпълни задачата или ще "умре като мъж" с оръжие в ръка? Този сюжет е първа част от замислена от Назарян филмова трилогия, която пресъздава уличните култури и техните ритуали за "посвещаване", изпълнени с насилие и характерни за американската реалност от първите две десетилетия на XXI век.

"Под сивото небе"

Кадър от филма "Под сивото небе", снимка: София Филм Фест

Полският филм "Под сивото небе" ("Under the Grey Sky"), дебют на режисьорката Мара Тамкович, разказва за реални събития – протестите след манипулираните избори в Беларус от 2020 година и за начина, по който те променят съдбата на една журналистка и най-близките до нея хора. Образът на главната героиня Лена е вдъхновен от Катсярина Андреева, осъдена на осем години затвор за своите безстрашни репортажи и работата ѝ в Белсат ТВ. Скрита от полицейските очи в апартамент над "Площада на промените" в Минск, тя предава обективните си изводи за насилието, което упражняват властите над населението, заради което е задържана и затворена, а съпругът ѝ продължава с опитите си да я освободи.

Стартирал своя фестивален път от Трайбека, "Под сивото небе" поразява със своята автентичност, забележителни актьорски изпълнения и със стаената ярост от безскрупулната тоталитарна власт, умело вплетени в разказа на Тамкович.

"Котешки плач"

Кадър от филма "Котешки плач", снимка: София Филм Фест

Саня Живкович създава своя втори филм "Котешки плач" ("Cat’s Cry"), вдъхновена от истински събития. Самата тя е родена в Сърбия, но семейството ѝ емигрира в Канада по време на военните действия в края на миналия век, разделили територията на бивша Югославия. Историята проследява драмата в едно семейство, в което се ражда дете с рядкото генетично заболяване "Синдром на котешкия вик". След естествената радост от раждането, майката изпада в шок, а реакцията ѝ води до конфликт с бащата на детето, неговите родители, както и с нейния собствен баща, който започва борба за попечителство над своята внучка. Сценарият на този филм е дело на легендарния сръбски режисьор и приятел на София Филм Фест Горан Паскалевич, а сред продуцентите е неговият син – Владимир Паскалевич.

"Не съм такава"

Кадър от филма "Не съм такава", снимка: София Филм Фест

Продуцентът, актьор и сценарист Звонимир Муниврана дебютира в режисурата с драматичния трилър "Не съм такава" ("I’m Not Like That"), който ще видим в Международния конкурс през 2025 година със световна премиера. Зрителите ще се запознаят с младата Франка, която бяга от властния си баща и решава, че ще живее сама в апартамент, наследен от баба ѝ. Неочаквано там открива незаконно настанил се студент по право. След романтично увлечение, драматични обрати и поредица конфликтни ситуации, Франка може би ще осъзнае как би искала да промени живота си...

"Решенията, които вземаме, когато сме много млади и се оказваме на важен кръстопът в живота си, понякога ни насочват в грешната посока. Най-често не обръщаме внимание на съветите на околните, но по-важното е, че не се вглеждаме и в това, което ни се случва. Животът ни е като радар. Аз искрено вярвам, че събитията в него ни изпращат сигнали и ни дават обратна връзка как трябва да постъпим в определен момент.", споделя Муниврана пред FNE.