Франсис Форд Копола призна, че е целувал млади статистки на снимките на "Мегалополис" (ВИДЕО)

Франсис Форд Копола призна, че е целувал статистки на снимачната площадка на новия си филм "Мегалополис", но заяви, че това са били "млади жени, които е познавал".

В интервю за "Rolling Stone" Копола отговаря на въпрос относно репортаж в "The Guardian", в който се казва, че режисьорът се е опитал да целуне статисти по време на подготовката на "вакханална сцена в нощен клуб" и че значителен брой членове на екипа са напуснали проекта по време на продукцията.

Копола определи статията в "The Guardian" като "напълно невярна": "Младите жени, които целунах по бузата във връзка със сцената на Нова година, бяха жени, които познавах". Във връзка с репортажа на "The Guardian" за голямото текучество на екипа (и предишна статия в "The Hollywood Reporter") Копола каза: "Истината е, че те търсеха някаква мръсотия".

В оригиналния материал на "The Guardian" изпълнителният копродуцент на "Мегалополис" - Дарън Деметра, казва, че по време на сцената в клуба "Франсис се разхождаше из снимачната площадка, за да установи духа на сцената, като даваше любезни прегръдки и целувки по бузата на актьорите и второстепенните изпълнители... Никога не съм получавал оплаквания за тормоз или лошо поведение по време на проекта".

Разказ на очевидци

През юли "Variety" публикува кадри, на които Копола се целува със статисти, а един от източниците критикува липсата на процедури за подаване на жалби, като казва: "Тъй като Копола го финансираше, нямаше отдел за човешки ресурси, който да контролира нещата. С кого трябваше да говорят? Да се оплачат на Копола и да докладват на самия Копола?".

Рейна Менц - актриса, която казва, че е била един от статистите, участвали в сцената в нощния клуб, подкрепя Копола, като казва пред "Deadline": "Той не направи нищо, за да накара мен или когото и да било на снимачната площадка да се чувства неудобно". За разлика от нея Лорън Пагоун, друга изпълнителка в сцената, заяви пред "Variety": „Бях в шок. Не очаквах той да ме целуне и прегърне по този начин. Бях изненадана. И мога да ви кажа, че той го направи няколко пъти".

Премиерата на "Мегалополис" беше на филмовия фестивал в Кан през май, а премиерата му се очаква на 26 септември в Австралия и на 27 септември в САЩ и Великобритания, пише БГНЕС.

Припомняме, че още при появата на официалния трейлър на филма се завихри скандал, тъй като за направата му бяха използвани измислени цитати на известни критици. Заради скандала рекламното видео беше премахнато.

