Обявиха селекцията на фестивала в Кан: Скарлет Йохансон дебютира като режисьор

Филми на Уес Андерсън, Ричард Линклейтър, Ари Астър, Джулия Дюкурно, Кели Райхард и др. ще се борят за престижната "Златна палма" на тазгодишния филмов фестивал в Кан. Тазгодишният фестивал се очертава да бъде бляскав, с голямо холивудско присъствие и, разбира се, с много звезди. По-рано тази седмица беше официално обявено, че Том Круз ще се завърне с "Мисията невъзможна 8", който ще дебютира извън конкурсната програма.

Сред другите големи имена, които вероятно ще присъстват, са Джоди Фостър, която участва в извънконкурсния трилър на Ребека Злотовски "Vie Privée", Джош О'Конър, който участва в два филма в конкурсната програма с филма на Кели Райхард "The Mastermind", посветен на войната във Виетнам, и гей-романтиката на Оливър Херманус "The History of Sound" заедно с Пол Мескал. Очакват се още Хоакин Финикс, Ема Стоун, Педро Паскал и Остин Бътлър, които участват в състезателната програма с филма на Ари Астър "Eddington", както и звездният актьорски състав на "Финикийската схема" на Уес Андерсън, който включва Бенисио дел Торо, Майкъл Сера, Том Ханкс, Брайън Кранстън, Риз Ахмед, Бенедикт Къмбърбач и Скарлет Йохансон.

Още: Омразата ще отмине, диктаторите ще умрат: Първият монолог на Чарли Чаплин (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Йохансон ще присъства в Кан и на премиерата на режисьорския си дебют "Елеонора Велика" в секцията "Особен поглед". Драмата е с участието на Джун Скуиб в ролята на 90-годишна жена от Флорида, която се премества в Ню Йорк след смъртта на най-добрата си приятелка и завързва необичайно приятелство с 19-годишен младеж. Звездата от "Babygirl" Харис Дикинсън също дебютира с първия си филм на режисьорския стол - "Urchin", в секцията "Особен поглед". Във филма участва Франк Дилейн в ролята на Майк, бездомник в Лондон, който се бори да се реинтегрира в обществото.

Още: Емблематичен немски режисьор ще получи "Златен лъв" за цялостно творчество

Сред другите дебютиращи режисьори в съпътстващия конкурс са Хари Лайтън, в чийто извратен романс "Пилион" участват Александър Скарсгард и Хари Мелинг, а Сопе Дирису води първия филм на Акинола Дейвис младши "Сянката на баща ми". За "Златна палма" ще се състезават шест жени режисьори - сред които Дюкурно ("Алфа"), Хаякава Чие ("Реноар"), Хафсия Херци ("La Petite Dernière"), Маша Скилински ("Звукът на падането") и Карла Симон ("Ромерия"). Цифрата е същата като миналата година и само с една по-малко от рекорда от седем, поставен през 2023 г.

Ирис Кноблох, снимка: Getty Images

Художественият директор и генерален делегат Тиери Фремо, който заедно с президента Ирис Кноблох организира пресконференцията в Париж, разкри, че фестивалът е получил рекорден брой от 2909 кандидатури. След пресконференцията винаги се добавят по няколко филма в различните секции, включително в конкурсната, и изглежда, че тази година случаят може да е по-скоро такъв. Сред очакваните филми, които не бяха обявени в четвъртък сутринта (10 април), са новият филм на Спайк Лий и режисьорският дебют на Кристен Стюарт "Хронология на водата". Както вече беше обявено, Жулиет Бинош ще председателства журито, а Робърт де Ниро ще получи тазгодишната почетна "Златна палма". Фестивалът ще се проведе от 13 до 24 май, съобщава "Variety".

Филмите на кинофестивала в Кан

ОТКРИВАЩ ФИЛМ

"Оставете един ден", Амели Бонин

КОНКУРС

"Финикийската схема", Уес Андерсън

"Едингтън", Ари Астър

"Jeunes Mères" ("Млади майки"), Жан-Пиер Дарден и Люк Дарден

"Алфа", Джулия Дюкурно

"Реноар", Хаякава Чие

"История на звука", Оливър Херманус

"La Petite Dernière", Хафсия Херци

"Сират", Оливър Лакс

"Nouvelle Vague" ("Нова вълна"), Ричард Линклейтър

"Двама прокурори", Сергей Лозница

"Fuori", Марио Мартон

"O Secreto Agente" ("Тайният агент"), Клебер Мендонса Фильо

"Досие 137", Доминик Мол

"Un Simple Accident" ("Проста случайност"), Джафар Панахи

"The Mastermind", Кели Райхардт

"Остриетата на републиката", Тарик Салех

"Звукът на падането", Маша Шилински

"Romería", Карла Симон

"Сантиментална стойност", Йоахим Триер

Още: Най-големият! Връчват "Златна палма" на Робърт де Ниро

ОСОБЕН ПОГЛЕД

"La Misteriosa Mirada del Flamenco", Diego Céspedes

"Météors", Hubert Charuel

"Сянката на баща ми", Акинола Дейвис младши

"L'Inconnu de la Grande Arche", Stéphane Demoustier

"Urchin", Харис Дикинсън

"Привърженик на дома", Нирадж Гайван

"Toi Yamanamino Hikari" ("A Pale View of Hills"), Ишикава Кей

"Елеонора Велика", Скарлет Йохансон

"Karavan", Зузана Кирхнерова

"Пилион", Хари Лайтън

"Айша не може да отлети", Морад Мостафа

"Имало едно време в Газа", Араб Насер и Тарзан Насер

"Чумата", Чарли Полингер

"Обещаното небе", Ериге Сехири

"Le Città di Pianura", Франческо Сосаи

"Testa o Croce?", Алесио Риго де Риги и Матео Зопис

ИЗВЪН КОНКУРСА

"Цветовете на времето", Седрик Клапиш

"La Femme la Plus Riche du Monde" ("Най-богатата жена в света"), Тиери Клифа

"Мисията невъзможна: Възмездие", Кристофър Маккуори

"Vie Privée", Ребека Злотовски

Още: Украински модел съди фестивала в Кан за "значителни наранявания и травми" (ВИДЕA)

СПЕЦИАЛНИ ПРОЖЕКЦИИ

"Боно: Истории за предаването", Андрю Доминик

"Кажи ѝ, че я обичам", Клод Милър

"Великолепният живот на Марсел Паньол", Силвен Шоме

СРЕДНОЩНИ ПРОЖЕКЦИИ

"Синове на неоновата нощ", Джуно Мак

"Изход 8", Генки Кавамура

"Резиденцията", Ян Гозлан

ПРЕМИЕРА В КАН

"Splitsville", Майкъл Анджело Ковино

"Амрум", Фатих Акин

"Конемара", Алекс Лутц

"Изчезването на Йозеф Менгеле", Кирил Серебренников

"La Ola", Себастиан Лелио

"Оруел", Раул Пек