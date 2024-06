Почина известен актьор от "Бодигард" и "Нощ в музея"

"Любим партньор, голям брат, чичо, заместващ родител, кръстник и приятел, Бил наскоро и щастливо отпразнува 90-ия си рожден ден, заобиколен от скъпи близки“, написа брат му Томас Кобс във Facebook, като добави, че актьорът е починал „спокойно“ в дома си в Калифорния.

Bill Cobbs has passed away at the age of 90.



May He Rest in Peace. 🕊️ pic.twitter.com/AghxjzAdWQ