Почина известен актьор от "Кръстникът 2"

На 83 години почина актьорът Джон Априа, който бе част от актьорския състав във филма "Кръстникът 2", съобщава "The New York Times". Той си е отишъл на 5 август в дома си в Лос Анджелис и се смята, че смъртта му е настъпила по естествен път.

Във филма "Кръстникът 2" Ейпри влиза в ролята на младия Салваторе Тесио "Сал". Интересното е, че Джон Априа се явява на кастинг за ролята на Майкъл Корлеоне, но образът е поверен на Ал му кариера. В интервю от 2019 г. Априа казва: "Мисля, че това беше ролята, която преобърна всичко.".

