Почина легендарен актьор от "Междузвездни войни" и "Стар Трек"

Актьорът ветеран Клайв Ревил, който озвучава император Палпатин във втория филм от "Междузвездни войни" - "Империята отвръща на удара", е починал на 94 години. Според The Hollywood Reporter Ревил е починал във вторник, 11 март, в старчески дом в Шърман Оукс, Калифорния, след битка с деменцията, съобщава дъщеря му Кейт Ревил. Все още не е ясно защо информацията за кончината му идва повече от две седмици по-късно.

Роден на 18 април 1930 г. в Уелингтън, Нова Зеландия, Ревил първоначално се обучава за счетоводител, преди да реши да се занимава с актьорско майсторство. Дебютира на сцената през 1950 г. в постановката "Дванадесета нощ", след което се премества в Лондон, за да учи актьорско майсторство в театър "Олд Вик". Ревил участва в няколко шекспирови постановки, сред които "Хамлет", "Юлий Цезар" и "Бурята".

Дебютът му на Бродуей е през 1952 г., когато играе Сам Уелър в "Документите на Пикуик". Играе и Фагин в "Оливър!", за което е номиниран за награда "Тони". Ревил получава и номинация за "Тони" в категорията "Най-добър актьор в мюзикъл" за ролята си в "Irma La Douce".

