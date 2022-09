Премиера на "МРАК" на Душан Милич в София

Довечера, от 20 ч. в Дома на киното в София, сръбският режисьор Душан Милич лично ще представи на българската публика новия си филм "МРАК", който е заснет от българския оператор Кирил Проданов.

Представен като проект на София Мийтингс, „МРАК“ впечатлява международните филмови специалисти, като към копродукцията между Сърбия, Дания и България се присъединяват и продуценти от Италия и Гърция. Резултатът е въздействащ психологически трилър, като историята е директно свързана с последиците от войната в Косово, но със своята условност и метафоричност разказът придобива универсално звучене.

Ето какво споделя Душан Милич за "Мрак": "След войната в Косово много семейства и от двете националности, сърби и албанци, бяха разединени, уплашени и съсипани – физически и душевно. Никой нямаше нужда от тази война. Те знаеха, че ще трябва в бъдеще да останат там и да живеят в съседство, дори и когато всичко се забрави. При все това силното недоверие подхранваше желанието за мъст. Населените места, в които живееха заедно различни етноси, ставаха все по-малко и по-малко. Хората започнаха да продават домовете и имотите си, за да избегнат нови конфликти...

Това е история за злото, което е неотделимо от нашата същност. Онова, което всъщност виждаме, може би не е съществуващото в действителност…

Героите на филма живеят в страх – първичният страх от мрака, от онова, което ще дойде, когато се стъмни и трябва да заспиш. То е метафора на мрака и какво той внушава в душите на хората.

В подкрепа на тази основна идея на филма неговият визуален стил трябваше да бъде изграден така, че да създава непрестанно усещане за безпокойство.

Дълбоки сенки и непроницаем мрак пречат на ясните образи. Всеки звук се превръща в нещо различно от това, което представлява - свистенето на вятъра става сигнал за опасност; скърцането на дървения под събужда подозрение, че някой се е промъкнал в къщата; тракането, което се чува от тавана, звучи страховито като натрапник, който иска да влезе насила...

Но в моята история заплахата, врагът никога не се сдобива с образ, сякаш не съществува".

Душан Милич разказа, че е бил вдъхновен от документален случай: "Основната идея ми дойде, когато преди десетина години прочетох писмо в сръбски вестник, написано от момиче живеещо в Косово, което описва преживяванията на децата в този период. Писмото е било писано от малко момиче, с цел да бъде прочетено от тогавашния сръбски президент пред ООН и беше прочетено. То е кратко и изключително въздействащо. Тогава реших, че това ще е моят следващ филм".

Режисьорът е прекарал 2 - 3 месеца в Южна Сърбия и е изследвал живота в района на Косово. "Открих че Косово е като кожата на леопард – една територия с много на брой малки петна – сръбски анклави, заобиколени от албанско население. Те са откъснати едно от друго и някои са само с 5 човека. Южно от река Ибър, тези анклави са около 30. Открих, че животът на хората там е абсолютно непоносим, това не е живот, подходящ за човешко същество и това ме вдъхнови да претворя писмото на момичето в един филм", разказа Душан Милич.

"Този филм е ужасяващо универсален. Можем да експонираме тази история и в Украйна, и в Сирия и на всяка точка на планетата, където обикновените хора страдат", коментира след представянето на филма пред журналисти Стефан Китанов, който е сред копродуцентите на филма.

Сценаристът и режисьор на "МРАК" Душан Милич разказа, че навсякъде, където видят филма, например след премиерата в Италия, го питат за паралелите с войната в Украйна. "Със сигурност и в Украйна в мазетата има малки момичета, които се крият и ги е страх", каза той и уточни, че "МРАК" е заснет в периода 2019 - 2021 г., преди тази война. "В 90% от сръбските, хърватски и босненски филми ще видите следата на войната", добави той.

"Този филм не е най-любимият ми, но със сигурност е най-добре направеният", каза още Душан Милич и изтъкна българското участие и специално работата на оператора Кирил Проданов. "Кирил се справи фантастично. Стефан Китанов ми предложи няколко оператора, изключително ми хареса Кирил, намерихме общ език. Той се справи прекрасно", каза Милич. Ето още от неговата оценка: "Работихме почти без осветление, опитвайки се да постигнем усещането за онзи дискомфорт, с който хората, седящи в мрака, се превръщат в сенки, духове, очертания, а лицата и телата им стават някак неясни, безобемни… И в тези мрачни сцени и на двама ни с Кирил ни беше много интересно да си играем с израза на очите на главните герои, които понякога заискряваха по невероятен начин… За красотата и ужаса… практически точно оттук тръгнахме в изграждането на визуалния стил на филма. Беше важно за нас тази гора, тази изключително красива гора, която обкръжава къщата, да е и страшна – особено с падането на нощта, когато абсолютно нищо не се вижда…"

От петък, 23 септември, филмът "МРАК" може да се гледа по кината из цялата страна.

Още информация за филма

МРАК * DARKLING * MRAK

Сърбия-Дания-Италия-България-Гърция, 2021, 104 мин.

сценарист и режисьор Душан Милич

оператор Кирил Проданов

музика Кристиян Айднес Андерсен

с участието на Даница Чурчич, Славко Щимац, Миона Илов, Флавио Паренти, Иван Зербинати, Никола Кент, Дарън Пети, Никола Ракочевич, Славиша Чурович, Сладжана Букейлович

продуцент Снежана ван Хаувелинген

копродуценти Лене Бьорглум, Дебора Дезио, Стефан Китанов, Мира Сталева, Ирини Вугиукалу, Ивана Микович

с финансовата подкрепа на Film Center Serbia, Ministry of Culture and Information Republic of Serbia, EURIMAGES, Danish Film Institute, ИА „Национален филмов център“ (България), FVG Audiovisual Fund, Friuli Venezia Giulia Film Fund, Greek Film Center, ERT (Greek Public TV), MEDIA Creative Europe, DR – Danish Broadcasting Corporation

продукция Film Deluxe International, This and That Productions, Firefly Productions, Space Rocket Nation, A_Lab s.r.l., RFF International, GRAAL Films

световен разпространител WIDE Management

НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ

Триест ’22 – Награда на публиката

София Филм Фест на брега ’22 в Бургас – Наградата на публиката „Сребриста чайка“ за най-добър филм

FEST IFF, Белград ’22 – Наградата на критиката на фондация „Небойша Джукелич“ за Душан Милич

SOFEST, Сопот ’22 – Награда за най-добър режисьор

Повече информация за Душан Милич:

Роден е в Белград, Сърбия през 1969 година. Дипломира се в департамента по Филмова и телевизионна режисура в Университета за драматични изкуства. Кариерата му започва през 1988 година като втори асистент-режисьор на Енки Билал за „Bunker Palace Hotel“, а след това е първи асистент-режисьор на Горан Маркович в „Тито и аз“ (1992). Оттогава Душан пише сценарии, а през 2003 година представя дебютния си режисьорски филм „Ягода в супермаркета“. Вторият му филм „Гуча! Фестивалът на любовта“ (2006) печели наградата на публиката на 11-ия София Филм Фест.

Душан Милич е един от сценаристите на българския филм „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ (2008), заедно с Юрий Дачев и Стефан Командарев.

Първите му два филма „Ягода в супермаркета“ (продуциран от Емир Кустурица) и „Гуча! Фестивалът на любовта“ (продуциран от Карл Баумгартнер, Стефан Китанов и Йозеф Айкхолцер) са представяни в официалната програма „Панорама“ на филмовия фестивал в Берлин. Премиерата на неговия трети филм „Травелатор“ (2014) е в конкурсната програма на филмовия фестивал в Монреал и печели наградата „Innovation“.

„МРАК” е четвъртият му пълнометражен филм – световната му премиера бе в конкурсната програма на 33-ия филмов фестивал в Триест през януари 2022, където спечели наградата на публиката за най-добър филм.