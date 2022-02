Шест филмови премиери, четирима френски гости и нова локация в Дни на предизвикателствата 2022

Едно от най-утвърдените и най-обичаните събития сред аутдор общността, съчетаващо приключенско кино, презентации и интерактивни работилници, в настоящото си издание ще предложи цели 6 филмови премиери, четирима специални гости от Франция, практическа сесия от Академия Първа помощ и още много . Добре познатият и на българските катерачи - Антоан Льо Менестрел - име от световна величина, ще видим не само на живо и на екран с филма ESCALADE LIBEREE , но и в действие - като главно действащо лице в един изключително атрактивен спектакъл в градска среда. Подробностите - допълнително. Освен него очакваме режисьора и журналист Кристоф Райлат, филмовия продуцент Лус Харди и алпиниста - режисьор Бертран Делапиер, които ще представят свои премиерни за България заглавия.

Централно място в програмата на тазгодишните “Дни на предизвикателствата” заема хитовият The Alpinist от 2020 г. на режисьора Питър Мортимър, незабравим документален филм за свободолюбивия канадски катерач Марк-Андре Льоклерк, изживял живота си пълноценно, отдаден на екстремните опасности на свободното соло. Премиерно ще можем да гледаме и LISTE: EVERYTHING OR NOTHING феноменален филм от 2021 г. за екстремни ски в Перу, Хималаите и Каракорум c Джеръми Хайц.

За радост на любителите на зимните спортове на голям екран ще бъде показан SOLVING FOR Z: A CALCULUS OF RISK - изключителен ски филм за риска, за загубените приятели и смисъла. Ще видим и ски класиката All I Can, както и красивата снежна ода на Виктор Троянов “Зима”, обръщаща внимание върху сериозността на климатичните промени. Все по-бързо увеличаващата се общност на ултрамаратонците ще може да види годишните обзори на най-атрактивните състезания у нас - триатлонът Лъвско сърце, емблематичните Пирин Ултра и Дунав Ултра, Байк и рън за Чепън. Феновете на парапланеризма ще се насладят на Весо Овчаров в Намибия Checkpoint South Africa, а за байкърите е отредена приятна порция екстремизъм с CHASING THE YETI в Бутан и Red Bull Bike The Balkan по билото на Стара планина.

Две дългоочаквани презентации блестят в програмата на 16-тите Дни на предизвикателствата: Стефан и Максим Иванови ще представят на сцената своята епична експедиция “Неверест”, в която със самоделна гребна лодка преминават Атлантическия океан и с която записват цели два рекорда “Гинес”. Феновете на катеренето пък ще затаят дъх с Иво Нинов - Германеца, който е подготвил вълнуващ разказ за живота си през последните 30 години - пътешествия от Амазония до Хималаите за катерене, wing suite летене, BASE jumping, парапланеризъм, сърф, кайт сърф, изкачване на девствени кули и стени на 5 континента.

И още едно премиерно заглавие LES HEURES SUSPENDUES, в което катерене и философия се срещат по един неповторим артистичен начин, а в ролите са френската звезда в катеренето Стефани Боде и френският философ и пътешественик Силвен Тейсон.

Програмата може да бъде разгледана на www.predizvikatelstva.com. Съдържанието й непрекъснато се обогатява - актуална информация ще бъде споделяна в социалните профили на събитието - Фейсбук страница, Официално събитие и Инстаграм.