София Лорен на 90 години: 10 значими факта за световната филмова икона

Дивата на италианското кино София Лорен - иконата, чиято слава отдавна надхвърли пределите на страната, в която е родена и в която изгря ненадминатият ѝ талант, днес навършва 90 години. От произхода на сценичното ѝ име през първата ѝ среща с Карло Понти до сензационния арест през 82-ра, изданието "Italy 24" запознава феновете ѝ с 10 значими факта от нейния живот.

Семейство

Дъщеря на Ромилда Вилани и Рикардо Марио Клаудио Сциколоне, София Лорен (София Костанца Бригида Вилани Сциколоне в службата по вписванията) е родена в Рим на 20 септември 1934 г. След няколко години Ромилда се премества поради икономически ограничения при семейството си в Поцуоли. Тук бъдещата актриса прекарва детството и ранното си юношество с майка си и сестра си Мария (Мариана Пиа Вилани Шиколоне, която през 1962 г. се омъжва за джаз пианиста и художник Романо Мусолини, четвъртото дете на Бенито Мусолини).

Мис Италия

На 15 години София Лорен печели първия си конкурс за красота. През 1950 г. тя участва в конкурса "Мис Италия", където е избрана за "Мис Елеганца" (титла, измислена специално за нея). "Беше великолепен момент, изцяло преживян с майка ми", спомня си актрисата през 2001 г., гостувала на конкурса като председател на журито. "Но аз не заслужавах титлата "Мис Елеганца", измислена специално за мен, дори нямах рокля, която да облека. Живеехме в Поцуоли с майка ми, бяхме бедни. Бях много срамежлива. Но оттам започна актьорската ми кариера. Там разбрах, че трябва да направя нещо за майка си, но и за да не се върна в Поцуоли с празни ръце".

Сценично име

Повратната точка за кариерата на София Лорен настъпва през 1951 г. Тогава тя се запознава с продуцента Карло Понти, който, след като я забелязва на един конкурс за красота, където тя е гост, ѝ предлага седемгодишен договор. В този период актрисата започва да използва сценични имена на снимачната площадка, като първо се нарича София Лазаро, а след това София Лорен (по предложение на продуцента Гофредо Ломбардо, който се вдъхновява от името на актрисата Мерта Торен).

Първи филми (и успех)

Сред първите роли на София Лорен е тази на Клеопатра заедно с Алберто Сорди в "Две нощи с Клеопатра" на Марио Матоли през 1953 г. На следващата година Виторио Де Сика ѝ поверява ролята на пицарката София в "L'oro di Napoli" (отново през 1954 г. Лорен се снима в друг филм на Марио Матоли - "Бедност и благородство" с Тото). В края на 50-те години на ХХ век тя работи и в Холивуд (през 1958 г. се снима с Кари Грант в "Съпруг за Синтия"). Следват 60 години на голям международен успех. "20 години работа и забавление" - така София Лорен си спомня през 2014 г. за многото филми, заснети заедно с Марчело Мастрояни, който е нейният сценичен партньор в незабравими филми като "Вчера, днес, утре" (1963), "Matrimonio all'italiana" (1964) и "Един особен ден" (1977).

Награди и признания

По време на кариерата си София Лорен получава различни награди и признания, като Купа Волпи (през 1958 г. за "Черната орхидея" на Мартин Рит), "Оскар" (през 1962 г. като най-добра актриса за "Чочарка" и през 1991 г. "Оскар" за цялостно творчество), "Давид ди Донатело" и "Златен лъв" (за цялостно творчество, 1998 г.). През 2009 г. е удостоена с Рекорд на Гинес като най-награждаваната италианска актриса в света, а от 1994 г. има своя звезда на холивудската Алея на славата. "Нощта на "Оскар"-ите е нещо, което трябва да се преживее", казва София Лорен пред "Corriere" през 2022 г. "Когато спечелих "Оскар" за "Чочарка" през 1962 г., научих новината в Рим. Смятах, че съм толкова далеч от победата, че си останах вкъщи. Препрочетох имената на другите кандидатки: Одри Хепбърн, Натали Ууд, Джералдин Пейдж, Пайпър Лори. И си казах: "Шегувате ли се? Малко преди разсъмване телефонът иззвъня, Карло отговори и започна да крещи името ми. От другата страна на телефона беше Кари Грант, който крещеше: "София, ти спечели!" Бях по нощница, а той започна да танцува из стаята".

"Оскар" за Роберто Бенини

Самата София Лорен връчва "Оскар" за най-добър чуждестранен филм на Роберто Бенини през 1999 г.: "И "Оскар"-ът отива при... Робертоооооо". "Никога няма да забравя легендарната му реакция, когато възкликнах името му. Започна да подскача от седалките в залата с онази невинност, спонтанност и динамика, които са отличителни черти на неговите филми", спомня си актрисата пред "Corriere".

Любовта с Карло Понти

София Лорен среща филмовия продуцент Карло Понти за първи път през 1950 г., когато е на 16 години. Няколко години по-късно между двамата разцъфтява любов. По това време Понти все още е женен (от 1946 г.) за Джулиана Фиастри, от която има две деца. През 1956 г. продуцентът заминава за Мексико, за да получи развод, и на 17 септември 1957 г. се жени за София Лорен чрез пълномощник. След това, след сватбата, не се връща в Италия, за да избегне обвинението в бигамия (по това време разводът не е разрешен в Италия). Когато през 1960 г. Понти и Лорен се завръщат в страната, двамата отричат да са се оженили. Едва през 1962 г. продуцентът получава решение за анулиране на предишния си брак. След като през 1965 г. получава развод във Франция, на 9 април 1966 г. двойката най-накрая успява да се ожени. Карло Понти и София Лорен са женени до смъртта му на 9 януари 2007 г. Имат две деца: Карло младши (роден в Женева през 1968 г. и израснал в САЩ, днес директор на оркестър) и Едоардо (роден в Женева през 1973 г., днес режисьор, сценарист и филмов продуцент).

Арест през 1982 г.

"Чудото на правосъдието: когато вече не вярваш в него, намираш начин да си вдъхнеш отново надежда. Това е една стара история отпреди 30 години, в която най-накрая бях оправдана". Така коментира София Лорен през 2013 г., припомняйки си сензационния арест през 1982 г.: заради данъчната си декларация от 1974 г. (подадена заедно със съпруга ѝ Карло Понти) актрисата се озовава за 17 дни в затвора в Казерта, обвинена в укриване на данъци. По-късно тя обжалва и през 2013 г. Касационният съд се произнася в нейна полза: тя не е трябвало да влиза в затвора.

Почит и цитати

Светът на музиката е отдавал почит на София Лорен по няколко повода: Боб Дилън, например, споменава актрисата в песента си "I Shall Be Free", Серджо Ендриго ѝ посвещава песента "Sophia" (1969 г.), а Джей Ейкс поставя името ѝ в песента "Miss&Mr Hyde". Но почитта не спира до музиката: София Лорен отчасти вдъхновява героинята на Дисни Амелия (Magica De Spell), създадена от Карл Баркс през 1961 г., а в епизода "Pin Up Girl" на телевизионния сериал "Cold Case - Unsolved Crimes" капитан Джон Стилман казва, че пази снимка на актрисата в учебника си по алгебра.

Българският филмов продуцент, сценарист и режисьор Петър Увалиев продуцира филми на Лорен през 60-те и 70-те години на миналия век. Той е един от най-влиятелните български интелектуалци емигранти по това време, припомня БГНЕС.

Режисирана от сина си Едоардо

През 2020 г. София Лорен, 11 години след предишния си филм ("Девет"), се завръща на екрана с нов филм: тя изпълнява ролята на мадам Роза в "Животът напред", режисиран - за трети път - от сина ѝ Едоардо Понти. За тази си роля през 2021 г. тя е удостоена с наградата "Давид ди Донатело" като най-добра главна актриса.

Снимки: Getty Images