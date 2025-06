Америка не може да е навсякъде по всяко време за всеки

Това са думи на американския министър на отбраната Пийт Хегсет и то при изслушване в Сената в официален разговор с лидера на републиканците в горната камара на Конгреса на САЩ Мич Макконъл. Така Хегсет отговори на въпрос на Макконъл не прави ли администрацията на Тръмп следното: посредничи в посока, в която Путинова Русия определя какво значи "победа" в Украйна и кой ще победи. Американският министър на отбраната не отговори пряко, а разви пак опорната точка на администрацията на Тръмп, че Европа трябвало да поеме отбраната си и да харчи повече в рамките на НАТО - Още: "Те губят 5000 войници на седмица": Има ли реален лост Тръмп да принуди Путин да спре войната? (ВИДЕО).

"Репутацията на Америка е заложена на карта - ще защитим ли демокрацията срещу автократични агресори", отвърна Макконъл, който на няколко пъти засече доста лошо Хегсет като един от ключовите представители на Доналд Тръмп в политиката за сигурност на САЩ, външна и вътрешна - Още: Заради Украйна: Шпионското оръжие на Тръмп плаши с ядрен апокалипсис, внушава да отстъпим пред Путин (ВИДЕО)

Although US Secretary Hegseth acknowledged that Russia is the aggressor and affirmed U.S. support for Ukraine, he emphasized that the Trump administration’s priority is to pursue negotiations rather than secure a clear military victory. He avoided explicitly endorsing a Ukrainian… pic.twitter.com/ihwbobMV5V