"Само в Америка: Ръководителят на разузнаването на САЩ (Агенцията за национална сигурност) Тулси Габард твърди, че сме "на ръба на ядреното унищожение", без да назовава кой е виновен. Габард е добре известен противник на помощта за Украйна, това на практика е призив да спрем да се съпротивляваме на Русия и да оставим нейната имперска агресия да остане неконтролирана – използвайки подобни видеоклипове като част от насаждаща страх кампания". Така реагират украински профили на ново видео с Габард, в което тя драматично обяснява колко разрушително нещо е ядрената война и ядреното оръжие.

В клипа Габард описва как е преживяла визита в Япония, в Хирошима - там, където САЩ бомбардира с ядрена бомба. "Изживяване, което ще ме преследва завинаги", казва тя, а в клипа са приложени и късащи сърцето кадри. "Тази бомба в Хирошима е съвсем малка спрямо сегашните оръжия", продължава Габард със съпоставки и описания как дори една от сегашните бомби ще избие милиони: "Стоим по-близо до ядрено унищожение отвсякога". И настоява, че "политически военнолюбци" тикали света към ядрен апокалипсис, защото си мислели, че като са елит, ще се спасят в сигурни бомбоубежища.

САЩ да заздравят връзките си с Украйна заради дроновете

Междувременно, конгресменът-демократ Марси Каптур призова американския министър на отбраната Пийт Хегсет да гради по-здрави връзки с Украйна заради невероятните ѝ постижения в областта на военното дело с дронове. Тя директно попита какво правят Хегсет и администрацията му за връзките с Украйна и да ѝ помогнат да спечели срещу Русия, защото това има отражение върху демокрацията в световен мащаб.

"Това е най-важният тест за НАТО в живота ми и по-добре да помогнем да спечелим", настоя Каптур.

Хегсет увери, че прави всичко възможно, но да се дефинирало какво било "победа" - администрацията на Тръмп била "за мир". Каптур веднага го попита дали "току що изоставихте Украйна". "Не, госпожо", увери той: The Times: Украйна може да си направи ядрена бомба, ако Тръмп я изостави

Същевременно, американският президент Доналд Тръмп продължава да превръща мигрантите във фокус за САЩ, а не опасността, идваща от Украйна. Тръмп говори как мигранти "гордо носят знамена на други държави", а горели американското знаме. Той поиска горящите знамето на САЩ да влизат в затвора за година:

