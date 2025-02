"Руски удар по интерната в Суджа не е имало. И даже и да е имало, там не е трябвало да има мирни жители. Та се чудя какви хора сте (украинците)". Това са думи дословно на чеченския генерал Апти Алаудинов, приближен до Рамзан Кадиров и отдавна отговорен в руското командване в Курска област. С тях той обяснява какво се случи на 1 февруари в руския град Суджа, Курска област: Жертви и десетки ранени в Суджа: Русия обвини Украйна, Киев показа ясно откъде идва бомбата (ВИДЕО)

Apti Alaudinov recorded a video attempting to justify the attack on the boarding school in Suzha. He claimed there should not have been civilians present and discussed tracking missiles and aircraft pic.twitter.com/ciISGg6zHd