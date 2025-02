Жертви и десетки ранени в Суджа: Русия обвини Украйна, Киев показа ясно откъде идва бомбата (ВИДЕО)

Четири жертви и над 80 ранени - това причиниха руските сили на собствените си съграждани в Суджа, Курска област, където на 1 февруари руската авиация хвърли въздушна бомба върху сградата на училище-интернат, разположено на улица „Ленин“. Там е имало десетки хора, подготвени за евакуация. По време на нападението в сградата е имало 86 цивилни от местното население и пункт на Националната полиция на Украйна с четирима полицаи, съобщават Военновъздушните сили на Украйна.

В резултат на нападението е разрушена централната част на интерната. Загинали са четирима души, а други четирима са тежко ранени - те са били евакуирани в стабилизационни пунктове с цел оказване на медицинска помощ и по-нататъшно хоспитализиране в болница.

Ukraine's General Staff reports that today at 16:54, Russian aviation deliberately struck an internat in Sudzha, Kursk region, with a guided bomb (KAB). Dozens of civilians, including women & children, were inside preparing for evacuation. Another Russian war crime—this time… pic.twitter.com/ZKDnnFTFJs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2025

Русия обвини Украйна

Руското министерство на отбраната обвини Украйна, че е нападнала интерната с цивилни в окупираната от украинските сили Суджа, попаднала под контрола им в началото на трансграничната офанзива през август 2024 г. Според ведомството ракетите били изстреляни от Сумска област на Украйна.

"По традиция, многобройната руска общественост обвинява Украйна за нанесения удар. Това няма да проработи! Има неопровержими доказателства и резултати от обективен контрол, че ударът е нанесен от руската тактическа авиация“, отвръщат украинските ВВС.

Военните показаха скрийншоти от геоинформационната система „Вираж“ с траекторията на полета на руската управляема авиационна бомба:

Скрийншот

Зеленски: "Ето как Русия води война - държава, лишена от цивилизованост"

"Ето как Русия води война - Суджа, Курска област, руска територия, интернат с цивилни, които се готвят да се евакуират. Руска въздушна бомба. Разрушават сградата, въпреки че в нея има десетки цивилни.

Ето как Русия води война срещу Чечения преди десетилетия. Те убиват сирийци по същия начин. Руските бомби унищожават украински домове по същия начин. И дори срещу собствените си цивилни граждани руската армия използва подобна тактика.

Това е държава, лишена от цивилизованост. И това е зло, което няма да спре от само себе си. Но ако действаме твърдо и решително, дори Русия може да бъде принудена да спре. И това трябва да се направи, за да се гарантира, че светът е в безопасност от руските бомби", написа украинският президент Володимир Зеленски.

This is how Russia wages war—Sudzha, Kursk region, Russian territory, a boarding school with civilians preparing to evacuate. A Russian aerial bomb. They destroyed the building even though dozens of civilians were there.



This is how Russia waged war against Chechnya decades ago.… pic.twitter.com/MG4MVhcumS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2025

Броят на жертвите в Полтава расте

Междувременно стана ясно, че най-малко 12 души са били убити при руската атака срещу Полтава вчера, 1 февруари. От службата за извънредни ситуации на Украйна съобщиха, че сред тях има две деца. Други 17 души са ранени, а спасителните операции продължават.

Ето по какъв начин спасителите помогнаха на блокиран в дома си човек да се спаси от ужаса в Полтава:

💔Heart-Wrenching Video: Rescue Footage of a Man Trapped in a Destroyed Building in Poltava



After a Russian missile strike, he was trapped in his apartment. pic.twitter.com/XuncVZFtac — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2025

Двама души са ранени в резултат на руски обстрел в град Запорожие и Запорожка област като цяло. Според началника на военното управление на Запорожка област Иван Фьодоров за един ден Русия е нанесла „326 удара по 13 населени места“ в областта. „Получени са 76 съобщения за нанесени щети на апартаменти, частни къщи, автомобили и инфраструктурни обекти“, каза той.

Един човек е загинал при обстрел на Белгородска област в Русия от украинските въоръжени сили, твърди губернаторът Вячеслав Гладков. По думите му - ударът е нанесен по село Малиновка.

„В резултат на детонацията на взривно устройство е загинал един човек. Той почина от раните си преди пристигането на екипа на бърза помощ“, заяви губернаторът.

