Кървавият удар с управляема авиационна бомба, който явно Русия извърши в град Суджа, Курска област, изобщо не е единственият пример за отдавна ясно и категорично доказаната "философия" на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага руски диктатор Владимир Путин - сривай всичко възможно с бомбен килим и рактени удари, за да спечелиш. Вчера имаше и друг пример - в Липецка област, където руска ракета остави без ток няколкостотин руски граждани.

The Russian Armed Forces 'heroically' targeted their own field in the Lipetsk region, leaving 540 Russian families without electricity, water, and mobile communication. The local authorities claimed it was merely a 'spent rocket stage.' pic.twitter.com/jRNeEZ4dOn