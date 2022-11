Крал Чарлз III засади липово дърво

Преди това кралят беше домакин на прием в Бъкингамския дворец, събирайки над 200 бизнес лидери, вземащи решения. Приемът предшества срещата на върха Конференция на ООН за изменението на климата в Египет.

Негово Величество чу от гостите за практическите мерки за борба с изменението на климата и техните планове за конференцията и след това.

🌳 Following the reception, His Majesty planted a lime tree in the Buckingham Palace garden - a new addition for The Queen’s Green Canopy.@QGCanopy pic.twitter.com/PwYhv59Eri