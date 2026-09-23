Ледник в Гренландия се сви с размерите на 3-етажна сграда

Изследователи са регистрирали безпрецедентно свиване на ледника Каанаак в Гренландия - загубеният обем лед е сравним по височина с този на триетажна сграда.

Топенето на ледника Каанаак в Гренландия

Учени, наблюдаващи ледения щит Каанаак в северозападна Гренландия, са наблюдавали безпрецедентна промяна: ледникът е загубил невероятните 8,7 метра лед през последните 13 години, което е сравнимо по височина с тази на триетажна сграда. Данните бяха публикувани едновременно с информацията, че швейцарските ледници преживяват втората по големина годишна загуба на лед в историята на наблюденията, пише IFLScience.

По време на проучването, професор Шин Сугияма от университета Хокайдо и неговите колеги са измерили височината на леда в шест точки върху ледената покривка Каанаак, едно от най-отдалечените от човешкото влияние места в Северното полукълбо. За да следят промените, учените са инсталирали специални релси върху ледената повърхност за измерване на нивата на водата по време на наводнения, оборудвани с GPS сензори. Трябва да се отбележи, че измерванията са извършвани редовно от 2012 до 2025 г. В същото време, други показатели, включително температурата на въздуха, са регистрирани и в стотици други точки върху ледената покривка.

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Наблюденията показват, че ледникът е загубил значителна част от масата си през този период, около 8,7 метра. Ситуацията се влошава от факта, че скоростта на топене се увеличава с по-горещото лято, а количеството падащ сняг не може да компенсира топенето на леда.

Покачващите се температури обаче не са единствената причина за загубата на лед в тези надморски височини: движението на ледниците се забави, което означаваше, че по-малко лед се стичаше от планините, за да замести загубената маса. Още по-тревожно е, че подобни тенденции се наблюдават и в други региони. На средни надморски височини потъмняването на ледената повърхност, причинено от ледникови микроорганизми, вероятно също е фактор.

Учените казват, че загубата на ледена маса вероятно е освободила невероятните 2 милиарда кубически метра вода. За сравнение, този обем би съответствал на слой вода с дълбочина 8 метра, покриващ цялата площ на ледника. Известно е, че районът на Каанаак губи лед от повече от век, но през по-голямата част от това време процесът, според учените, е бил много по-бавен.

Трябва да се отбележи, че предишни проучвания вече са показали, че пълната загуба на лед в Гренландия би довела до покачване на световното морско равнище със 7 метра. В резултат на това стотици милиони жители на крайбрежието биха били принудени да напуснат домовете си.