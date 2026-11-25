Аралско море, едно от най-големите екологични бедствия в човешката история, може да получи втори шанс. И всичко това благодарение на една научна идея, едновременно амбициозна и неочаквана: връщане на водата в част от предишното ѝ морско дъно.

Плановете на учените за Аралско море

Екип от испански изследователи предлага да се наводни част от това огромно езеро, за да се спрат емисиите на CO₂, които в момента се получават поради пресъхването му, пише EcologíaVerde.

Откакто Аралско море започна бързо да пресъхва през 60-те години на миналия век, бившето му дъно вече е освободило стотици милиони тонове въглерод в атмосферата.

Според ново проучване, публикувано в списание Science, рекултивирането на поне част от тази зона би могло да предотврати навлизането на допълнителни 605 милиона тона CO₂ в атмосферата. Този проект обаче би изисквал инвестиции от милиарди евро.

Аралско море се е превърнало в източник на емисии на CO₂. Това огромно езеро, разположено между Казахстан и Узбекистан, започва да изчезва през 60-те години на миналия век. Тогава властите на бившия Съветски съюз отклоняват реките, които го захранват, за да напояват памукови полета в Централна Азия.

Но ново проучване, публикувано в научното списание Science от екип от испански учени, разкри съвсем различен проблем. Оказва се, че изчезването на водата е довело и до отделянето на огромни количества въглероден диоксид (CO₂) в атмосферата.

Учените изчисляват, че откакто дъното на водния басейн е започнало да пресъхва, то вече е освободило приблизително 204 милиона тона въглерод в атмосферата. Това се равнява на приблизително 748 милиона тона CO₂.

Проучването предлага и интересно решение: възстановяване на водата поне на част от предишната повърхност на Аралско море, за да се спрат по-нататъшните емисии на въглерод. Това предложение надхвърля простото възстановяване на природата. Всъщност то би могло да се превърне в мощен нов инструмент в борбата срещу изменението на климата.

Защо бившето езерно корито отделя въглерод в атмосферата? В продължение на хилядолетия седиментите по езерното дъно са действали като естествени „складища“ на въглерод. Те са натрупвали останки от растения, микроорганизми и други органични материали, които са се утаявали и са се покривали с вода. Докато тези седименти остават потопени, те са ефективно изолирани от атмосферния кислород.

Благодарение на това значителна част от органичната материя не се разлага - и въглеродът може да се съхранява там за много дълги периоди.

Но когато водата изчезне, кислородът започва да прониква в горните слоеве на бившето езерно дъно. Това активира микроорганизми, които започват да разграждат цялата натрупана органична материя. Този процес, известен като „аеробно микробно разграждане“, освобождава въглероден диоксид в атмосферата.

Както показа проучване в Science, растенията, които са израснали на пресъхналото дъно на Аралско море, правят малко, за да компенсират тези емисии. Способността им да „абсорбират“ въглерод е по-малка от 1% от емитираното количество.

Предвид тази ситуация, учените предлагат да се върне водата поне на част от предишната повърхност на морето. Идеята е да се покрият отново с вода определени области от бившето дъно на Аралско море, като по този начин се предотврати по-нататъшното проникване на кислород в седиментите и се ускори разлагането на органичната материя.

Разбира се, никой не предлага напълно да се възстанови Аралско море до историческия му размер – това би било изключително трудно поради огромната му площ и недостига на вода в страните от региона. Идеята е да се идентифицират точно онези райони, чието оводняване би имало най-голям ефект върху емисиите на въглерод, и всички усилия да се съсредоточат там.

Логиката тук е съвсем проста. Ако седиментите бъдат отново изложени на вода, те ще имат по-малко излагане на кислород. Това означава, че процесът на окисление, който освобождава CO₂, ще се забави значително. Това ще запази поне част от въглерода, останал в предишното езерно дъно.

Тази стратегия позволява да се подходи към борбата с изменението на климата от съвсем различна гледна точка. Вместо просто да премахваме вече освободения въглероден диоксид от атмосферата – чрез гори, технологии за улавяне на CO₂ или възстановяване на екосистемите – можем просто да предотвратим по-нататъшни емисии от съществуващия естествен резервоар.

Възстановяването на половината езеро ще струва около 8,5 милиарда евро. Учените смятат, че ако не се предприемат действия сега, бившето дъно на Аралско море ще освободи допълнителни 605 милиона тона CO₂ в атмосферата. Предотвратяването на тези емисии изисква наистина амбициозни действия. Изследователите са уверени, че съществува осъществимо техническо решение.

Една от основните пречки пред това остава състоянието на водните канали в Централна Азия. Повечето напоителни канали, които доставят вода до земеделските земи, са много стари и тези системи губят огромни количества вода. Според оценките до 90% от водата може да се загуби през тези канали.

Ето защо една от ключовите стъпки ще бъде модернизацията на цялата водоразпределителна мрежа в Централна Азия. Предварителната стойност на подобен проект е приблизително 361 милиарда гривни (8,5 милиарда евро). Такива инвестиции ще възстановят приблизително половината от площта, която Аралско море е заемало през 1960 г.

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