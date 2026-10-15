Учени: Задава се серия от мощни земетресения - кои райони са най-застрашени

След поредицата от мощни земетресения, регистирани в Атлантическия океан, учените смятат, че те биха могли да предизвикат сеизмична „верижна реакция“. Сеизмолозите се опасяват, че събитията биха могли да предизвикат „верижна реакция“, която в крайна сметка ще засегне милиони хора, пише Daily Mail.

Прогнозите на учените

Според Геоложката служба на САЩ (USGS), последното земетресение с магнитуд 6,7 е регистрирано по Средноатлантическия хребет, между Африка и Южна Америка. По-малко от седем часа по-рано, земетресение с магнитуд 6,7 е регистрирано в същия район, само на 80 километра на север по същата разломна линия, където океанското дъно постепенно се разделя.

Геофизикът Стефан Бърнс казва, че двете земетресения са забележителни не само със силата си. Още по-тревожно е, че те вероятно са част от сеизмична „верижна реакция“, която се развива тази година и се приближава към разломи близо до Съединените щати.

По-рано тази година Барнс прогнозира няколко земетресения месеци преди да се случат и ако последиците от тях засегнат сушата, това потенциално би могло да доведе до голямо събитие в Северна Америка.

Геофизикът Стефан Бърнс прогнозира няколко големи сеизмични бедствия през 2026 г. и предупреди, че епицентровете на земетресенията се приближават към САЩ.

Геофизикът отбелязва, че наскоро в района на Карибската плоча вече са се случили значителни сеизмични събития - по-специално в Колумбия, Венецуела и Панама. Миналия петък земетресение с магнитуд 7,7 удари Панама. И сега, изглежда, сеизмичното напрежение по протежение на Карибската плоча се предава на Южноамериканската и Африканската плочи. Това създава така наречения „ефект на доминото“: енергията се прехвърля към съседните плочи и Северноамериканската плоча може да е следващата в тази верига.

Предишни проучвания показват, че силните земетресения могат да засегнат разломи на хиляди километри разстояние, което обяснява ефекта на доминото. Например, учени от Калифорнийския университет и Американската геоложка служба вече са установили, че земетресение с магнитуд 8,6 по скалата на Рихтер в Индийския океан през 2012 г. е предизвикало серия от вторични трусове по целия свят, включително земетресение с магнитуд 7,0 по скалата на Рихтер в Долна Калифорния, Мексико. Някои от вторичните трусове са регистрирани при някои разломи до шест дни след основното събитие.

В резултат на това, според съавтора на изследването Роланд Бюршман, сеизмичните вълни вероятно биха могли да предизвикат верига от по-слаби земетресения, които биха довели до по-големи разкъсвания. Учените обаче признават, че подобни събития са изключително редки.

Учените предупреждават, че в някои райони на Калифорния тектоничното напрежение е достигнало най-високото си ниво през последните хиляда години. Това би могло да увеличи риска от мощно земетресение, особено поради потенциала за разпространение на разкъсвания между съседни разломи, пише Futura Sciences, позовавайки се на ново проучване.

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