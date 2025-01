Близък до Путин руски сенатор е имал дял в SpaceX на Мъск, докато е бил под санкции

Американски тръст, свързан със санкционирания руски сенатор и милиардер Сюлейман Керимов, е притежавал 1% дял в SpaceX на Илон Мъск, докато е бил санкциониран от Съединените щати. Новината съобщи Bloomberg, позовавайки се на анонимни източници, запознати с въпроса. Съобщава се, че базираният в Делауеър Heritage Trust е придобил дела в авиокосмическата корпорация през 2017 г. - година преди Министерството на финансите на администрацията на Доналд Тръмп да наложи санкции на Керимов заедно с мерки срещу десетки други олигарси, свързани с Кремъл.

По-късно Heritage Trust се е „освободил“ от своя дял в SpaceX, преди Министерството на финансите на САЩ да блокира тръста през юни 2022 г. Администрацията на Джо Байдън твърди, че Керимов е запазил интерес в Heritage Trust и е продължил да инвестира в неидентифицирани големи публични и частни американски компании.

Suleyman Kerimov, a Russian senator and billionaire, owned shares in Elon Musk's SpaceX company. This despite sanctions imposed on him by the first Trump administration......There are no cases.. @realDonaldTrump @elonmusk pic.twitter.com/8Hns2W2Xzx