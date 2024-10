Институт GATE отбелязва петата си годишнина с международен форум от 20 до 24 ноември

Институт GATE към СУ „Св. Климент Охридски“ ще отбележи пет години от своето създаване с форума "Up to GATE. Technology, Big Data & Beyond. 5 Years of Innovation”. В пет дни - от 20 до 24 ноември 2024 г., ще бъдат представени постиженията на GATE, като водещ център за технологична трансформация, част от европейската екосистема в областта на големите данни и изкуствения интелект.

Форумът ще обедини учени, изследователи и лидери в индустрията от цял свят. Заедно с мултидисциплинарния екип на института те ще поставят важни въпроси и ще търсят интелигентни решения, основаващи се на съвременни технологии, за да стимулират иновациите в полза на обществото и индустрията и да подобрят качеството на живот.

Във фокуса на първия панел е потенциалът на пространствата от данни за създаване на стойност в икономиката на данните. Акцент ще бъдат ползите от ангажирането в екосистемите за споделяне на данни на широк кръг заинтересовани страни, включително компании, публични власти и физически лица. Ще бъдат представени бизнес модели, водещи до откриване на нови източници на приходи и стимулиращи иновациите.

По време на конференцията ще можем да преосмислим градската устойчивост, като надникнем в „Градовете на бъдещето“ с помощта на цифровия двойник на града и пространство от данни като допълващи се технологии за иновации. И тук данните са ключът към вземането на информирани решения за развитието на града и ценен ресурс за създаване на нови бизнес модели и услуги. Ще видим как интегрирането на публични и частни данни, както и данни на гражданите за състоянието на околната среда, мобилността, строителството, енергийна ефективност и др., е от решаващо значение за постигането на устойчиви градове.

Панелът, посветен на европейските регулации в областта на изкуствения интелект ще обхване предизвикателствата, свързани със съответствието, правния надзор и баланса между насърчаването на иновациите и гарантирането на отговорно използване на AI.

Във фокуса на форума е и ролята на изкуствения интелект в откриването и борбата с дезинформацията, включително етичните предизвикателства и иновативните решения в тази посока, повишаването на медийната грамотност, регулирането и насърчаването на по-безопасна онлайн среда.