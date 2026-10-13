Подготовката за бедствие включва и финансова защита на дома

Международният ден за намаляване на риска от бедствия поставя фокус върху сигурността на жилищата и готовността на домакинствата. Експерти посочват какво е важно да знаем за имущественото застраховане и действията при щета.

На 13 октомври се отбелязва Международният ден за намаляване на риска от бедствия. Темата на ООН за 2026 г. е „Устойчивостта започва у дома“ (Resilience Starts at Home), с акцент върху сигурните жилища, подготовката на домакинствата и ранното предупреждение. Поводът насочва вниманието и към финансовата защита, на която хората могат да разчитат, ако имуществото им пострада.

Според Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), която се позовава на статистиката на Комисията за финансов надзор, през 2025 г. изплатените обезщетения по застраховки срещу пожар и други природни бедствия са нараснали със 112% спрямо 2024 г. до близо 92 млн. евро. Данните обхващат тази категория застраховки като цяло, а не само жилищните имоти. В потребителския си наръчник АБЗ дава практически съвети за избора на защита и действията при щета.

Първата проверка е какво точно включва полицата. Жилището и вещите в него са различни обекти на застраховане. Собственикът трябва да знае дали договорът обхваща обзавеждането и техниката, както и прилежащите помещения и постройки. Следва да се уточнят покритите рискове. Буря, градушка, проливен дъжд и наводнение обичайно присъстват в базовите имуществени пакети, но условията и лимитите се различават. АБЗ препоръчва предложенията да се сравняват не само по цена, а и по застрахователна сума и обхват на защитата.

„Когато избират застраховка за дома, хората трябва да получат ясни отговори какво имущество е защитено, срещу кои рискове и до какъв размер. Също толкова важно е да знаят как да действат при щета. Тези въпроси трябва да бъдат изяснени предварително, а не когато вече се налага ремонт“, посочва Мартин Стаменов, Директор “Общо застраховане” в ЛЕВ ИНС.

При настъпила щета застрахователят трябва да бъде уведомен възможно най-скоро, без да се чака събирането на всички документи. Срокът и начинът за уведомяване са посочени в условията на полицата. След подаването на информация компанията дава указания за необходимите документи и следващите действия. Преди разчистване или ремонт е важно да се уточни дали трябва да се изчака оглед и какво увредено имущество да бъде запазено. Мерки за ограничаване на допълнителните вреди се предприемат само когато са безопасни. При счупен прозорец например временно покритие може да предпази от проникване на вода. Документите за направените разходи се пазят, а компетентните служби се уведомяват, когато ситуацията го налага. Стандартният срок до 15 работни дни за определяне и изплащане на обезщетението след представяне на всички необходими документи. Размерът зависи от конкретната щета и условията на договора. Затова предварителният преглед на полицата трябва да изясни не само срещу какви събития е защитен домът, но и при какви условия и до каква сума.