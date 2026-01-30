Закъсалото летище "Домодедово" е продадено на половин цена

Крупно обединение на две от най-големите руски летища - "Шереметиево" и "Домодедово". Дъщерното дружество на първото летище спечели търга за продажбата на второто, което беше национализирано преди това, съобщава "Ведомости", позовавайки се на три свои източника. Търгът включваше 100% от акциите на DME Holding LLC, която притежава активите на летище "Домодедово", както и свързани дружества.

"Шереметиево" предложи да купи "Домодедово" за 66,1 милиарда рубли, според PSB Bank, организатор на търга. Началната цена беше определена на 132,3 милиарда рубли, с намаление от приблизително 13,2 милиарда. Само двама участници - дъщерни дружества на "Шереметиево" и "Внуково" - участваха в търга.

През юни 2025 г. Арбитражният съд на Московска област уважи иска на руската главна прокуратура за възстановяване на активите на DME Holding LLC в полза на държавата. Тя управляваше групата компании на летище "Домодедово", състояща се от 25 организации на стойност над 1 трилион рубли.

Делото тръгна заради официални обвинения към бенефициентите на компанията, Дмитрий Каменщик и Валери Коган, че са управлявали активите на стратегическо предприятие, докато са имали чуждестранно гражданство, и са отклонявали печалби в чужбина.

