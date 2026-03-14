Скъсяване на живота на реакторите и запълване на дупки от бюджета: 55 млн. евро загуби за 4 месеца в АЕЦ "Козлодуй"

14 март 2026, 9:42 часа 390 прочитания 0 коментара
Общите загуби от спиранията на Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" от декември досега са около 55 милиона евро. Това не са само загуби за централата, а и за бизнеса, и за потребителите. Това каза проф. Георги Касчиев – ядрен физик, бивш председател на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.

Според него последиците от това са най-вече финансови - заради недопроизводство разчетите за запълване на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" пропадат.

Ще се запълват дупки с пари от бюджета

Още: Проблемът в АЕЦ "Козлодуй" излезе скъпо, загубите са десетки милиони евро

"От всеки продаден мегаватчас на борсата 120 лева остават за централата, а разликата между тези средства и продажната цена отиват в този фонд, от който се плащат компенсации за бизнеса и за потребителите. В него се отваря една голяма дупка, която със сигурност ще трябва да бъде запълнена със средства от бюджета. Накрая ще се получи така, че ще ни компенсират с пари, събрани от нашите данъци", поясни проф. Касчиев, цитиран от Фокус.

Ядреният експерт е категоричен, че спиранията на блока в АЕЦ "Козлодуй" водят до скъсяване живота на корпуса на реактора и другите компоненти, а това би могло да събуди и дефектите в третия парогенератор.

"В резултат на тези непланирани спирания началото на основния ремонт на Шести блок отново ще се върне към началото на зимата. Неговата активна зона при последното презареждане е заредена с 6 касети по-малко, за да може в началото на годишния ремонт да се върне към края на септември и ремонтът да приключи до началото на ноември. Сега, с тези спирания, това отново ще стане в студения сезон", добави той.

Скандални действия на ръководството

Още: Ненадеждни доставчици от Русия: Трайков за спиранията на шести блок в АЕЦ "Козлодуй"

Касчиев е на мнение, че изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев и бордът на централата не бива да остават на постовете си заради поредица скандални действия от тяхна страна и надути обществени поръчки.

"През последните 3 години разходите на централата растат всяка година с огромна скорост. Те вземат заеми, за да могат да си покриват разходите. Знаете ли какви годишни премии са получили служителите в централата за миналата година? По 65 лева! Защото в резултат на това управление финансовото състояние на централата вече е скандално", смята проф. Касчиев.

Според експерта производството на централата е било закрепено на нивото около 16.5 милиона мегаватчаса на година, след като е бил получен лиценз за работа на 104% от номиналната мощност.

"За миналата година производството е 15.4 милиона мегаватчаса – огромна разлика. 1.5, умножено по 100 лева минимум продажна цена – 100 милиона лева загуба само за миналата година, в сравнение с периода 2019-2022 г. Това е резултат от това управление", категоричен е експертът.

Още: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй" е спрян

Десислава Любомирова Отговорен редактор
