Vivacom и УНСС проведоха двудневен майсторски клас „Формулата на успешните продажби“ за студенти

Vivacom и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) проведоха двудневен майсторски клас „Формулата на успешните продажби“ на 10 и 11 март 2026 г. Инициативата е част от част от усилията на компанията да привлича млади таланти и да помага на младите хора да надградят знанията и уменията си в областта на продажбите чрез реални бизнес казуси, практически обучения и състезателен елемент. Събитието същевременно затвърди партньорството между Vivacom и университета.

„Във Vivacom вярваме, че най-добрият начин да се учи продажбеният процес е чрез реални ситуации, ясна обратна връзка и смелостта да пробваш. С този семинар искахме да дадем на студентите именно това – практическа перспектива и увереност, че могат да се справят в динамична бизнес среда“, сподели Малина Чавдарова, Главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

В събитието се включиха 20 студенти, които се бяха записали предварително. Програмата беше интензивна и структурирана в модули с продължителност около час, които разгледаха ключови теми от ежедневната търговска практика в различни направления на Vivacom.

Първият ден се проведе в УНСС, в зала „Читалня“ – пространство с по-неформална и дискусионна атмосфера, което насърчи активното участие на студентите. В рамките на деня участниците работиха по теми, свързани с изграждането на успешни отношения с крайни потребители, идентифицирането на клиентски нужди и прилагането на подходи за дългосрочна лоялност. Бяха разгледани и теми, свързани с привличането на частни и бизнес клиенти и изграждането на стойностни предложения в B2B среда.

В програмата бяха включени също техники за водене на преговори и създаване на добавена стойност, както и подходи за адаптиране към различни културни контексти при международни продажби. Лектори в отделните модули бяха експертите Роберто Александров, Регионален мениждър „Продажби магазинна мрежа“, Борислав Димитров, Регионален мениджър „Директни продажби“, Емил Генчовски, Регионален мениджър „Корпоративни продажби“ и Петър Петров, Търговски представител „Международни продажби“ във Vivacom.

Вторият ден се проведе в централния офис на Vivacom и беше посветен на състезателен формат. Студентите имаха възможност да приложат наученото на практика, да работят в екипи и да представят своите решения по бизнес казуси пред жури от експерти на компанията. Форматът насърчи креативното мислене, работата в екип и умението за представяне на идеи – ключови умения за бъдеща реализация в сферата на продажбите.