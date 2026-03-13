Китайски технологичен гигант избра България за първия си европейски проект

Първият европейски проект на компания – член на China Electronics Chamber of Commerce – ще бъде реализиран в България. Това стана ясно след сключването на меморандум за сътрудничество между Тракия икономическа зона и китайската високотехнологична компания Qingdao Huashuo Gaoke New Energy Technology (Huashuo). Документът беше подписан от съоснователя и изпълнителен директор на Тракия икономическа зона инж. Пламен Панчев и председателят на китайския гигант г-жа Гуо Лицин.

Съвместно предприятие в България

Споразумението предвижда създаване на съвместно предприятие в България, което ще развива инфраструктура за използване и съхранение на възобновяема енергия, интелигентни системи за зареждане на електромобили и решения за енергийни мрежи от ново поколение.

Според президента на China Electronics Chamber of Commerce г-н Уан Нин това партньорство е първият задграничен проект в Европа на компания от организацията. Камарата обединява повече от 8000 фирми в електронната индустрия – от производство и дистрибуция до научноизследователска дейност.

"Споразумението с Тракия икономическа зона ще свърже бизнеса между Китай и България и ще насърчи притока на инвестиции“, подчерта Уан Нин, който ръководеше китайската делегация по време на посещението в страната тази седмица.

Председателят на Huashuo г-жа Гуо допълни, че високотехнологичните енергийни системи, които могат да бъдат произвеждани в България, имат отличен пазарен потенциал в Германия и други европейски държави.

Подписването на меморандума идва непосредствено след срещи на китайската делегация в Германия. Г-н Уан Нин, г-жа Гуо Лицин и техните колеги г-н Цяо Юй - заместник генерален секретар на CECC и г-жа Джан Син - вицепрезидент на Huashuo, са коментирали с представители на немското правителство развитието на съвместни технологични проекти.

По време на посещението си в Пловдив китайската делегация проведе серия от срещи с представители на бизнеса и научните среди.