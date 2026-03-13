Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Китайски технологичен гигант избра България за първия си европейски проект

13 март 2026, 11:46 часа 286 прочитания 0 коментара
Китайски технологичен гигант избра България за първия си европейски проект

Първият европейски проект на компания – член на China Electronics Chamber of Commerce – ще бъде реализиран в България. Това стана ясно след сключването на меморандум за сътрудничество между Тракия икономическа зона и китайската високотехнологична компания Qingdao Huashuo Gaoke New Energy Technology (Huashuo). Документът беше подписан от съоснователя и изпълнителен директор на Тракия икономическа зона инж. Пламен Панчев и председателят на китайския гигант г-жа Гуо Лицин.

Съвместно предприятие в България

Споразумението предвижда създаване на съвместно предприятие в България, което ще развива инфраструктура за използване и съхранение на възобновяема енергия, интелигентни системи за зареждане на електромобили и решения за енергийни мрежи от ново поколение.

Още: Тракия икономическа зона ще изгради интермодален хъб с партньори от Италия

Според президента на China Electronics Chamber of Commerce г-н Уан Нин това партньорство е първият задграничен проект в Европа на компания от организацията. Камарата обединява повече от 8000 фирми в електронната индустрия – от производство и дистрибуция до научноизследователска дейност.

"Споразумението с Тракия икономическа зона ще свърже бизнеса между Китай и България и ще насърчи притока на инвестиции“, подчерта Уан Нин, който ръководеше китайската делегация по време на посещението в страната тази седмица.

Председателят на Huashuo г-жа Гуо допълни, че високотехнологичните енергийни системи, които могат да бъдат произвеждани в България, имат отличен пазарен потенциал в Германия и други европейски държави.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Тракия икономическа зона напът да стане първият в Европа неутрално въглероден индустриален парк

Подписването на меморандума идва непосредствено след срещи на китайската делегация в Германия. Г-н Уан Нин, г-жа Гуо Лицин и техните колеги г-н Цяо Юй  - заместник генерален секретар на CECC и г-жа Джан Син - вицепрезидент на Huashuo, са коментирали с представители на немското правителство развитието на съвместни технологични проекти.

По време на посещението си в Пловдив китайската делегация проведе серия от срещи с представители на бизнеса и научните среди.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Китай българска икономика технологични компании Тракия икономическа зона китайски компании
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес