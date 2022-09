Астронавт засне „космически ангел“ от МКС

Италианката Саманта Кристофорети, която стана командир на Международната космическа станция, е първата жена астронавт на Европейската космическа агенция, получила този статут. Тя непрекъснато прави снимки и видеа от МКС и ги споделя в профила си в Twitter.

Този път Кристофорети е публикувала две невероятни снимки, на които се виждат „космически ангел“ и „космическа магистрала“. Или поне последователите ѝ именно така са възприели изображенията.

We had a spectacular view of the #Soyuz launch!

Sergey, Dmitry and Frank will come knocking on our door in just a couple of hours… looking forward to welcoming them to their new home! #MissionMinerva pic.twitter.com/b6PP8L6AEl