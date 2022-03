Част от активността на Слънцето може да е оптична илюзия

Короналните примки са високотемпературни фонтани от плазмени нишки, за които учените отдавна вярват, че съществуват в атмосферата на Слънцето. Такива примки могат да се видят в ултравиолетова светлина, а с просто око – само по време на пълно слънчево затъмнение със съответния филтър.

Но както се оказва, много от тези примки може да са оптични илюзии. Това показал подробен компютърен модел, който симулира процеси на повърхността на Слънцето.

Структурите на короната на снимките могат да се припокриват една с друга и много от тънките плазмени нишки най-вероятно са оптични артефакти поради „бръчките“ на ярката плазма в короната.

Слънцето е имало пръстени като Сатурн



„Цялата ми кариера премина в изучаване на короналните примки – казва Анна Маланушенко, ръководител на изследването. – Бях развълнувана, че тази симулация ще ми даде възможност да ги изуча по-подробно. Никога не съм очаквала това. Когато видях резултатите, умът ми избухна. Това е изцяло нова парадигма в разбирането на атмосферата на Слънцето."

Междувременно учените регистрираха огромно петно на повърхността на Слънцето с телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), или просто Inouye, който официално започна научна работа в сряда, 23 февруари 2022 г. Това е най-големият слънчев телескоп в света и неговите наблюдения с висока разделителна способност на слънчевата корона, както се надяват учените, значително ще подобри разбирането ни за поведението и характеристиките на родната звезда.

Освен останалите му достойнства, новият телескоп позволява да се види в едър план едно от най-вълнуващите неща, случващи се на нашето Слънце: слънчевите петна.

Thanks to powerful technology and sophisticated processing @NSF’s Inouye Solar Telescope has given the world a striking new sunspot image. With details as small as 20km across, the Inouye had its eyes on the #Sun as @NASASun PSP approached the corona #NSFFunded #ParkerPerihelion pic.twitter.com/AVI04zu5WK