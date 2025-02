Хюстън, Мумбай има проблем: Нещо се обърка със сателит на Индия (ВИДЕО)

Индийският навигационен сателит NVS-02 беше изстрелян на 29 януари 2025 г. от стартовата площадка на Шрихарикота, но ситуацията изглежда е "Хюстън, Мумбай има проблем!". Оказва се, че сателитът е срещнал технически проблем по време на маневрата за издигане на орбитата в неделея. За това научаваме от китайската държавна информационна агенция Xinhua, която се позовава на съобщение на Индийската организация за космически изследвания (ISRO) от понеделник.

„След изстрелването слънчевите панели на борда на спътника бяха успешно разгърнати и генерирането на електроенергия е номинално. Комуникацията с наземната станция беше установена. Но операциите по повдигане на орбитата за позициониране на спътника към определения орбитален слот не можаха да бъдат извършени, тъй като клапаните за допускане на окислителя за задействане на тласкачите за повишаване на орбитата не са се отворили“, каза Индийската организация за космически изследвания в своята актуализация.

ISRO's 100th mission has encounters major roadblock#NVS02 satellite suffers setback, thrusters fail to fire



Despite this setback, #ISRO reassures that the #satellite systems are still functioning properly | @NivedhanaPrabhu pic.twitter.com/JVjaDWrC5V