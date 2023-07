Илон Мъск също се включи в темата за извънземните

Темата стана популярна в САЩ след вчера за първи път в историята си Камарата на представителите организира забележителен панел за неидентифицирани аномални явления (UAPs), известни по-просто като НЛО. Наблюдатели отбелязват, че това може да се приеме като най-сериозното признание, правено до момента, че мистериозните наблюдения явно трябва да имат сериозен контрол от страна на американското правителство. ОЩЕ: "САЩ са застрашени": Свидетелски разкази на бивши офицери пред Конгреса за НЛО (ВИДЕО)

"Не казвам, че има извънземни, но...", написа Мъск, оставяйки недовършена мисълта си.

I’m not saying there are aliens, but …