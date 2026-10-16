Историческа мисия до Марс е на път да разгадае една от най-големите мистерии

Космическият апарат MMX е готов да разреши една от най-големите мистерии на Червената планета: откъде идват нейните луни.

Историческата космическа мисия

Историческата мисия на Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA), наречена MMX (Martian Moons eXploration), ще стартира в понеделник, 19 октомври, в 22:41 ч. източноеврипейско време от космодрума Танегашима в южна Япония с ракета H3. Целта на мисията е да разбере как са се образували спътниците на Марс Фобос и Деймос. Също така, за първи път в историята, скални проби от спътника на Червената планета ще бъдат доставени на Земята, съобщава НАСА.

Марс има две луни, които обикалят около него, Фобос и Деймос, което на древногръцки означава „страх“ и „ужас“. Луните са кръстени на Марс, богът на войната в древноримската митология.

Фобос е по-големият от двата спътника на Марс и е по-близо до планетата. Средният му диаметър е 22,2 км. Средният диаметър на Деймос е 12,5 км. Тези небесни тела не са сферични, така че е даден средният диаметър.

Астрономите отдавна се опитват да разберат как са се образували луните на Марс. Има две основни теории:

В началото на историята на Марс, небесно тяло с размер около 30% от планетата се е сблъскало с нея, изпращайки отломки в Космоса. Смята се, че може да се е образувала една голяма луна и много по-малки. Повечето от тях след това са паднали на Марс, оставяйки само Фобос и Деймос.

Първоначално луните на Марс са били астероиди, които са се приближили толкова близо до Марс, че гравитацията на планетата ги е притеглила към него.

Мисията MMX трябва да отговори на въпроса: как са се появили луните на Марс? Космическият кораб се състои от три модула: единият е проектиран да лети до Марс, вторият да кацне на Фобос, а третият да достави проби на Земята.

Космическият апарат MMX ще пристигне на Марс през август 2027 г., след което ще започне да изучава два от спътниците на Червената планета. След това спускаемият апарат ще кацне на повърхността на Фобос, ще събере скални проби около декември 2028 г. и ще ги върне на Земята за първи път в историята през 2031 г. Мисията MMX ще приземи и роувъра Idefix на повърхността на Фобос.

Ако учените открият значителни количества от материала, който изгражда Марс, в проби от Фобос, това би означавало, че първата теория е вярна. Ако химичният и минерален състав на Фобос се окаже подобен на този на известните видове астероиди, тогава втората теория би била вярна.

Заслужава да се отбележи, че НАСА също участва в мисията MMX. За японската мисия американците предоставиха инструмент за сканиране на луните на Марс, за да се определи техният състав, както и технология за вземане на проби от повърхността на Фобос. JAXA създаде собствен инструмент за по-дълбоко вземане на проби.

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