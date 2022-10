Катастрофата, родила Луната: ето как се е случило всичко (ВИДЕО)

Тея била с размерите на Марс, който има диаметър 6700 км (диаметърът на Земята е малко повече от 12 700 км). Именно този сблъсък довел до появата на Луната. Но какво е било естеството на тази космическа катастрофа и какво точно се е случило след сблъсъка, тоест как точно се е появила Луната, все още е предмет на спор в научните среди. Но ново изследване предполага, че Луната веднага е била изстреляна в орбитата на Земята след сблъсъка на две планети, пише Daily Mail.

Учените отдавна се опитват да разберат как точно се е появила Луната, ако се е образувала в резултат на сблъсък на двете планети. Освен това учените нямали еднозначен отговор на въпроса защо съставът на Луната и Земята е толкова подобен. Според основната теория за произхода на Луната въздействието на Тея върху Земята е било толкова силно, че в резултат се е образувал огромен облак от отломки, които с течение на времето са се съединили в нашия спътник.

Този облак от отломки трябва да е бил съставен от земно вещество, което би могло да обясни сходството между Земята и Луната. Някои учени предполагат, че протопланетата Тея също се е състояла от подобна на Земята материя.

В своето изследване учени от университета в Дърам са решили най-накрая да намерят отговора как точно е станало образуването на Луната. Изследователите твърдят, че в резултат на сблъсъка на двете планети преди милиарди години нашата Луна веднага е била изхвърлена в орбита около Земята.

Учените създали нова симулация с помощта на мощен суперкомпютър. Те успели да симулират стотици различни варианти на сблъсъци между двете планети, променяйки ъгъла на удара, неговата скорост, както и масата и скоростта на въртене на двата обекта. Според Винсент Еке от университета в Дърам тяхното моделиране обяснява защо съставът на Луната е толкова подобен на този на земната мантия.

Supercomputer simulation of colliding planets using 100 million particles.



Credit: Dr Jacob Kegerreis, Durham University

