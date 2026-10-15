Космически ренесанс: Астрономите откриха планета, която може би се е образувала от останките на мъртвата си звезда

Астрономи от Университета на Уоруик са изследвали възможна планета от второ поколение, обикаляща около бялото джудже HS 0209+0832, разположено на 270 светлинни години от Земята. Нейният химичен състав може да обясни мистерия, която озадачава учените от близо 30 години. За това пише изданието Science Alert.

Откритието на учените

Този обект може да е газов гигант с размерите на Юпитер, обикалящ около остатък от мъртва звезда с период на обиколка от 4,4 дни. Изследователите предполагат, че планетата се е образувала от материал, изхвърлен от звездата в края на жизнения ѝ цикъл.

Белите джуджета са горещите ядра на звезди, подобни на Слънцето, които са изчерпали ядреното си гориво. Преди края си тези звезди се разширяват и отделят външните си слоеве в Космоса. В редки случаи този материал може да бъде задържан от гравитацията и да образува нова планета.

Мистерията възниква през 1999 г., когато космическият телескоп Хъбъл изучава бялото джудже HS 0209+0832. Тогава учените откриват около 100 спектрални линии, които не са успели да идентифицират.

Повторен анализ на данните помогна да се определи химичният състав на атмосферата на звездата. Сред откритите елементи бяха цинк, мед и ниобий, чиято концентрация се оказа повече от 1000 пъти по-висока от тази на Слънцето.

Именно ниобият помогна за разрешаването на тази мистерия. Неговото присъствие, заедно с други елементи, показва така наречения s-процес – ядрена реакция, която произвежда тежки елементи вътре в звездата по време на късните етапи от нейната еволюция.

Този химичен състав не е типичен за обикновените планети от първо поколение, образувани от първичен облак от газ и прах. Това може да показва, че изследваният обект е възникнал от материал, изхвърлен от неговата звезда.

Екипът е изследвал системата, използвайки наземни и космически обсерватории, включително спътника за изследване на транзитиращи екзопланети (TESS) на НАСА. Вариациите в яркостта на бялото джудже предполагат, че планетата е в много близка орбита – приблизително 25 пъти по-близо до звездата си, отколкото Земята е до Слънцето.

Поради това разстояние, планетата може да е приливно заключена: едната ѝ страна е постоянно обърната към звездата, докато другата остава в тъмнина. Температурата на бялото джудже е приблизително 35 000°C, а възрастта му се оценява на приблизително пет милиона години.

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Интензивната радиация на звездата може да е причината планетата да губи около милиард килограма маса всяка секунда. Изследователите предполагат, че част от материала образува кометоподобна опашка и постепенно пада към бялото джудже.

Въпреки необичайния характер на системата, самият механизъм може да има по-широки астрономически последици. Звезди, подобни на Слънцето, са способни да унищожават и поглъщат планети в края на жизнения си цикъл. Техните останки могат да съдържат химически следи от унищожените обекти.

Ако съществуването на планета от второ поколение бъде потвърдено, тя би могла да оцелее при продължаващото охлаждане на бялото джудже. Според водещия автор на изследването, Джейми Уилямс от Университета на Уоруик, звездата ще се охлади с течение на времето и планетата би могла да остане в стабилната обитаема зона в продължение на милиони години.

Това откритие повдига и въпроса дали подобни обекти биха могли да съществуват в други звездни системи, особено в нашата собствена. Изследователите предполагат, че след гибелта на Слънцето, изхвърленият материал теоретично би могъл да послужи и като основа за образуването на ново поколение планети.