Мъск мечтае за Марс: Вече го е измислил (ВИДЕО)

Милиардерът Илон Мъск изглежда не спира да мечтае за Марс. За неговите надежди, а и скорошни планове научаваме от платформата му Х. Той се надява двустепеннате супер тежкотоварна ракета носител Starship на основаната от него компания SpaceX да отпътува за Марс в края на следващата 2026 година. От публикацията му се разбира, че тя ще занесе там роботи Optimus explorer.

Отвеждането на човечеството на Марс е една от дългосрочните цели на Мъск за известно време и неговата най-печеливша компания, SpaceX, е жизненоважна за плановете на НАСА да стигне до там. Използването на роботи Tesla Optimus, които са двукраки и автономни, показва, че Мъск увеличава още повече влиянието си върху изследването на космоса в САЩ, пише американско седмично новинарско списание Newsweek.

Мъск многократно е казвал, че иска безпилотен полет до Марс да бъде извършен до края на 2026 г., но днес за първи път се споменават роботите Tesla, отбелязва още изданието.

