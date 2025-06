Пореден неуспех: Ракетата Starship на Мъск експлодира (ВИДЕО)

Ракетата Starship на компанията SpaceX на милиардера Илон Мъск експлодира по време на десетия си тестов полетсъобщиха местните власти. При инцидента няма пострадали и няма заплаха за жителите на близките населени места. От компанията заявиха в социалната мрежа „X”, че ракетата е претърпяла сериозна повреда и се е взривила по време на рутинния тест в базата "Старбейс" в Тексас. Веднага са били въведени аварийни протоколи и е започнало разследване, което трябва да установи причината за инцидента.

ОЩЕ: Ракетата Starship на Мъск вече е с повече неуспешни полети, отколкото успешни (ВИДЕО)

SpaceX Starship 36 rocket exploded during a static test at a test site in Texas. pic.twitter.com/eQh0PD4bva