Регистрирано е най-силното слънчево изригване от 3 години насам

Орбиталната обсерватория SDO регистрира най-мощното изригване на повърхността на Слънцето през последните три години, което показва края на необичайно дългия и спокоен период на слънчева „хибернация“. Това заяви пред ТАСС главният изследовател в Лабораторията по рентгенова астрономия на Слънцето към ФИАН Сергей Богачев.

Идва ли промяна в активността на Слънцето? Слънцето е доста тихо напоследък. През последните няколко години неговата активност е сравнително слаба и рядка, но може да е на път да... Прочети повече

„При всички варианти на развитие на събитията, можем уверено да твърдим едно: започна нов слънчев цикъл и той напълно ще определи физиката на нашата звезда за следващите единадесет години. Сърцето на нашата звезда все още бие в ритъма, установен от наблюдения напрез последните 400 години“, обясни ученият, предаде агенция Фокус.На астрономите отдавна е известно, че на повърхността на Слънцето периодично има избухвания, в хода на които светилото рязко отделя голямо количество енергия под формата на вълни от видима светлина, топлинна и рентгенова радиация. Мощни събития от този вид могат да нарушат работата на спътниците на орбитата и да пречат на системите за радиовръзка на Земята, а освен това представляват риск за здравето на космонавтите.По правило нивото на активността на слънчевите изригвания се колебае с честота около 11 години. Преди няколко години учените започнаха да се опасяват, че този модел започва да се нарушава по време на предпоследния и текущия цикъл на слънчевата активност, които се характеризират с малко петна и избухвания. Много теоретици предполагат, че подобни аномалии говорят за фундаментални промени в работата на слънчевите недра.Както отбеляза Богачев, Слънцето изпадна в тази необичайно дълга „хибернация“ в края на септември 2017 г. - след като на повърхността му се появи рекордно мощно избухване от клас X9.3. Това е най-мощното подобно събитие през последните 15 години.Тази „хибернация“ продължи почти три години, до тази сутрин, когато приборите на космическата обсерватория SDO и други слънчеви телескопи записаха избухване от клас M, което е само с една степен по-слабо от събитията от клас X. Според астрофизика това е било изненада изненада, тъй като такива изригвания обикновено предшествани от по-слаби прояви на слънчева активност от клас C. „През настоящата година не е регистрирана нито едно избухване от клас C. Освен това избухвания от клас C не са наблюдавани от май 2019 г. Прекъсването на слънчевите изригвания продължи близо година е свърши днес, с избухване директно от такава сила. Остава да разберем, дали това означава, че нарастването на активността ще бъде толкова бурно през целия предстоящ цикъл, или това е просто случайност“, отбеляза изследователят.Както обяснява Богачев, учените имат две теории за това. От една страна, опитът за наблюдение на минали цикли напредполага, че поради такова рязко събуждане на звездата следващите изригвания ще бъдат по-мощни и ще се появяват по-често. От друга страна, дълго „спокойствие“ на Слънцето и малък брой слаби изригвания през този период наистина могат да показват, че звездата се движи към стогодишен или дори хилядолетен минимум на активност. В този случай началото на цикъла с мощно избухване ще бъде просто случайност. Последващи наблюдения на Слънцето, както се надява ученият, ще отговорят на този въпрос.