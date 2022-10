Руското МВнР заплаши със сваляне на сателитите на Запада

Константин Воронцов, заместник-директор на отдела за неразпространение и контрол на въоръженията в руското МВнР, заяви пред ООН, че САЩ и съюзниците им се опитват да използват Космоса, за да наложат господството на Запада. Той заяви, че използването на западни сателити за подпомагане на военните усилия в Украйна е "изключително опасна тенденция".

"Квазигражданската инфраструктура може да бъде легитимна цел за ответен удар", заяви Воронцов пред ООН, като добави, че използването на такива сателити от страна на Запада в подкрепа на Киев е "провокация".

#Russian Foreign Ministry spokesman Konstantin Vorontsov threatens to shoot down Elon #Musk's #Starlink satellites, as well as the satellites of Planet Labs and Maxar, which create detailed images of different areas. pic.twitter.com/tlbNMtldq5