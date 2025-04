Ще разкрие ли следващият папа какво знае Ватиканът за извънземния живот?

Смъртта на папа Франциск е тежък удар за католическата църква. Експерти и вярващи се надяват, че следващият духовник, избран на тази длъжност, ще продължи промените, започнати от Франциск, в такива чувствителни области като приобщаването и ролята на жените в църквата. Един известен уфолог обаче смята, че има още какво да направи следващият папа. От години хората, заминаващи се с извънземен живот, са убедени, че архивите на Ватикана съхраняват много повече от историята на католическата църква. Някои от тях са сигурни, че те крият доказателства за живот на други планети.

Не само това, изпълнителният директор на изследователската група „Парадигма“ Стив Басет е убеден, че църквата е открила НЛО по време на режима на Бенито Мусолини през 1933 г., но не храни голяма надежда, че наследникът на Франциск ще отвори архивите на Ватикана по този въпрос.

В интервю за в. „Сън“ Басет изключва възможността следващият папа да разкрие какво знае Ватикана за извънземния живот. „Дали католическата църква ще отвори вратите на библиотеката си, за да започнем да разбираме интересни неща? Не, няма да го направят.“ Според него: „Това е политически въпрос, който трябва да се реши чрез политически действия. Не мисля, че следващият папа ще бъде избран въз основа на това, че е за ЕТ“. Той смята, че задачата на държавите, особено на САЩ, би била да разкрият истината за феномена НЛО.

„Това трябва да бъдат държавните глави и ние сме много близо до това“, каза Басет, след като президентът Доналд Тръмп публикува досиетата за убийството на Джон Кенеди. „Той може да бъде президентът, който ще сложи край на това ембарго върху истината, и това ще бъде едно от най-великите политически наследства на всички времена за когото и да било.“

Той припомни, че Тръмп е създал работна група за издирване на истината по случая „Кенеди“. „Работната група тръгва по следите на тайните и го прави. Тя започна да получава документите на Джон Кенеди... което означава, че ангажиментът им да получат другите неща, като например нещата за неидентифицирани летящи обекти, се развива добре.“

