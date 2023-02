Слънцето отприщи мощно изригване от клас X2, на Земята продължава няколкодневна магнитна буря

Мощното слънчево изригване, регистрирано като мощна слънчева буря X2.2, било фиксирано в 19:38 GMT (21:38 часа българско време) и достигнало пик 48 минути по-късно. От началото до края интензивната слънчева буря продължила един час и 12 минути и създала временно радиозатъмнение на осветената от Слънцето страна на Земята според Групата за прогнозиране на космическото време на САЩ, управлявана от NOAA. Обсерваторията за слънчева динамика на НАСА е заснела видео с новото изригване.

Слънчевото изригване X2.2 последва поредица от силни изригвания и изхвърляне на коронална маса от Слънцето през последните дни, включително силно изригване X1.1 на 11 февруари, съобщава Space.com. Тези слънчеви бури накарали експертите по космическо време да издадат предупреждение за геомагнитна буря за северни ширини от 16 до 18 февруари, което може да направи полярните сияния видими чак на юг до Айдахо и Ню Йорк, както и да засегне комуникационните и други системи според предупреждението.

Новото изригване е изхвърлило и коронална маса – масивно изригване на слънчева плазма, което може да пътува с 1 милион мили в час към Земята според Spaceweather.com, който проследява космическото време. То трябва да достигне Земята на 20 февруари, където може също така да засили полярните сияния на Земята, съобщава сайтът. Слънчевото изригване в петък е фиксирано от ново слънчево петно, наречено Активен регион 3229.

X2.3-flare now! Region 3229 makes a grand entrance with a R3-level #radio blackout&huge #solarstorm launch. Despite being on the East limb, this storm may graze Earth. Waiting for coronagraphs. Dayside #HF radio communications, #pilots&#GPS users expect issues over next hour! pic.twitter.com/7KjVSsGtdN