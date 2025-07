Русия реагира с думи и действия след разрива с Азербайджан заради убийствата (ВИДЕО)

Русия видя "активни усилия" от страна на "определени сили" да разединят Москва и Баку. Това заяви Дмитрий Масюк, заместник-директор на Четвърти департамент за страните от ОНД в руското външно министерство. "Наблюдаваме активни усилия от страна на определени сили да създадат разкол в отношенията ни" с Азербайджан, каза той. "Правят се инсинуации по повод катастрофата на самолета на Азербайджанските авиолинии през декември миналата година, в резултат на което, в частност, беше затворен Руският дом в Баку", каза той при откриването на научно-образователна програма, цитиран от кремълската агенция ТАСС.

Причината за тези изказвания е, че главната прокуратура на Азербайджан е образувала наказателно дело за изтезанията и убийството на братята Зияддин и Хюсеин Сафарови, задържани по време на акция в руския град Екатеринбург. Разследването е започнало във връзка с убийството на двама души - азербайджански граждани (с руски паспорти), извършено от руски служители на реда, съобщава обвинението, цитирано от местната информационна агенция Minval.az. Двамата загинаха на 28 юни по време на обиск, извършен от руските власти. Баку нарече убийствата "етнически мотивирани публични и преднамерени незаконни действия".

Съобщава се, че нахлуването в Екатеринбург е извършено в рамките на разследване на неразкрито убийство от 2001 г. По време на акцията са били ранени още няколко души, а общо девет души са били задържани.

В коментар за азербайджанската обществена телевизия ITV Саифаддин Хюсеинли, който е брат на загиналите, твърди, че двамата мъже са били измъчвани до смърт "без никакъв процес или разследване, въпреки че са невинни". Точно това е открила и прокуратурата в Баку.

Заради всичко това Азербайджан отмени всички планирани културни събития, организирани съвместно с руски държавни и частни организации. След това азербайджанските специални служби нахлуха в местния филиал на руската пропагандна телевизия "Спутник", твърдейки, че под журналистическо прикритие там действат агенти на Москва. Общо 7 души са задържани в резултат на операцията, съобщи МВР на Азербайджан.

"Днес се опитват да ни уличат в натиск върху етнически азербайджанци в Русия във връзка с неотдавнашното задържане в Екатеринбург на руски граждани, заподозрени в извършването на тежки престъпления", заяви Масюк. Руската страна последователно "предава на Азербайджан своите принципни подходи за неутрализиране на щетите в отношенията", добави той и каза, че Баку също трябвало да "спазва тази линия".

Според разследването по време и след ареста всички мъже са подложени на жестоки изтезания, като двама от тях умират - 60-годишният Хюсеин Сафаров и брат му, 55-годишният Зияддин Сафаров.

Причината за смъртта им е посттравматичен шок, причинен от множество счупвания на ребра, деформиран гръден кош и тежки натъртвания по лицето, бъбреците и слабините, пише Minval.az, като се позовава на резултатите от съдебномедицинската експертиза. По телата им имало ясни следи от побой, включително около очите и устните. Единият мъж бил с фрактура на носа.

Междувременно руските власти твърдят, че Зияддин е починал от сърдечен удар, а Хюсеин е получил "неуточнени наранявания". Следственият комитет на Русия смята, че братята Сафарови са замесени в няколко убийства на предприемачи, извършени през 2001 и 2011 г.

По-рано телата на братята Сафарови бяха пренесени със самолет от Екатеринбург в Москва. Погребението им се състоя днес в Азербайджан.

🇦🇿 The Safarov brothers laid to rest in Azerbaijan



The mutilated bodies of the two men were flown from Yekaterinburg the day before. Forensic experts in Baku concluded that Ziyaddin and Guseyn Safarov were tortured to death in a Russian pre-trial detention center. pic.twitter.com/YCL8k1Va9x